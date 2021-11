URZÌ (FDI) * PEDAGGI A22: «SIA PREVISTA ANALOGA MISURA OLTRECHÉ IN TRENTINO ANCHE NEL TRATTO BOLZANINO DELL’AUTOSTRADA »

Pedaggio gratis in A22, Urzì (FdI): sia prevista analoga misura anche nel tratto bolzanino dell’autostrada. Pedaggio gratis nel tratto autostradale compreso tra il casello di Bolzano nord e quello di Bolzano sud in entrambi sensi di marcia. Lo chiede con una mozione presentata oggi in Provincia il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì.

“Nel vicino trentino – così l’esponente bolzanino del partito di Giorgia Meloni – da gennaio saranno aggiunti ulteriori percorsi a pedaggio gratuito con costi a carico della Provincia: oltre ai tratti Trento nord-Trento sud e Rovereto nord-Rovereto sud che già sono gratuiti da tempo, si aggiungerà il tratto autostradale tra Rovereto nord e Trento sud in entrambi le direttrici di marcia, con l’intento di mitigare il traffico sulla statale. “ “Analogo provvedimento – prosegue Urzì – è stato a più riprese sollecitato in maniera trasversale agli schieramenti politici anche in Alto Adige ed a Bolzano in particolare, trovando però sempre la decisa opposizione della Giunta provinciale.”

“Con questa misura – conclude il consigliere provinciale – si mira ad alleggerire il traffico di transito nel capoluogo, incanalandolo in un percorso più veloce ed evitando che intasi le arterie cittadine costantemente sotto pressione, con indubbi vantaggi non solo in termini di scorrevolezza della viabilità, ma anche di minore inquinamento ambientale ed acustico e quindi in definitiva di qualità della vita.”

*

Alessandro Urzì

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia