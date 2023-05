URZÌ (FDI) * DICHIARAZIONE SALVINI – FESTIVAL ECONOMIA: « AVENDO LA CERTEZZA DELLA CANDIDATURA GEROSA, A DIFFERENZA DI ALTRI NOI NON ABBIAMO MAI POSTO PREGIUDIZIALI SUI NOMI »

13.46 - lunedì 29 maggio 2023

FdI dopo il festival dell’economia più forte in Trentino – Urzì: “Anche gli alleati sanno che senza FdI non si vince, avanti con Gerosa sino al tavolo nazionale”.

Come sempre limpide e di assoluta lealtà verso i propri uomini sul territorio le dichiarazioni del leader della Lega Salvini in collegamento a distanza al Festival dell’Economia di Trento. Ci avrebbe sorpreso se Salvini non avesse detto le cose che ha detto.

Come limpide e di assoluta coerenza per il lavoro che ha fatto Fratelli d’Italia in questi anni sono state soprattutto le dichiarazioni assolutamente indiscutibilmente a sostegno della candidata presidente Francesca Gerosa da parte di tutti ministri di FdI presenti a Trento come Nordio, Santanchè, Ciriani, Urso, Leo.

È del tutto evidente che la questione sulle candidature a presidente saranno risolte a tempo debito proprio dal vertice fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini assieme a Forza Italia e le componenti della coalizione nazionale, in accordo con le preziose liste civiche locali. Nell’interesse del Trentino.

Piuttosto da parte degli amici leghisti (che non convocano con errata presunzione di autosufficienza da mesi nemmeno il tavolo di coalizione per discutere di nulla, programmi e strategia elettorale, ragione per cui FdI al programma ed alla strategia lavora di suo con grande entusiasmo da tempo) prima o poi verrà anche la smentita di una qualunque volontà nell’entourage del presidente uscente di inseguire il modello perdente di “Verona”.

Ogni articolo di giornale (non smentito) sulla presunzione di alcuni di avere una esclusività di rappresentanza del centrodestra (con tanto di presunzione di autosufficienza) ingrigisce e offusca proprio l’immagine del presidente uscente, e di ciò ci dispiace perché pur avendo la certezza che la candidatura di Francesca Gerosa e quindi di FdI sia più solida e utile per il Trentino a differenza di altri noi non abbiamo mai posto pregiudiziali su nessun nome, perché sarà deciso dal vertice nazionale della coalizione, perché l’autonomia sarà tanto più forte più forte sarà il collegamento con il governo nazionale.

«Il Trentino non rientra in nessuna logica nazionale di spartizione tra i partiti del centrodestra delle Regioni, perché noi siamo un territorio autonomo. Qui decidono i tavoli locali», abbiamo sentito attribuire dai giornali al presidente. Errore per un presidente uscente che è presidente solo per la tessera di un partito nazionale con sede a Milano che ha in tasca.

Non c’è fretta in ogni caso. Fratelli d’Italia sa (come lo sanno i nostri interlocutori) che siamo perno di una maggioranza di centrodestra anche in Trentino, salda sui propri principi e con un programma di governo solido e ispirato al modello del fare di Giorgia Meloni, che la saggezza e concretezza di una donna, visti gli atteggiamenti di altri in questi ultimi mesi, sarebbe certamente in grado di meglio rappresentare alla guida di una autonomia che impone responsabilità e non irrigidimenti.

E senza FdI, tutti sanno ad iniziare dai nostri amici ed alleati, che non si vince. Preoccupàti quindi noi di FdI?

Potremmo mai esserlo dopo un Festival dell’economia che ha avuto FdI protagonista assoluta? È stata la migliore ispirazione anche per ciò che dobbiamo fare con Francesca Gerosa anche in Trentino.

*

Alessandro Urzí

Commissario provinciale Fratelli d’Italia Trentino