URZÌ (FDI) * DDL AUTONOMIA: « È IL GOVERNO MELONI A VARARE LA LEGGE, GLI ALTRI PONTIFICANO MA NOI AGIAMO »

20.20 - giovedì 2 febbraio 2023

È IL GOVERNO MELONI A VARARE LA LEGGE SULL’AUTONOMIA, ALTRI PONTIFICANO, NOI AGIAMO

Come deputato nato e cresciuto in Trentino Alto Adige, patria dell’autonomia speciale, e eletto in Veneto, regione che questa autonomia insegue da decenni, ma soprattutto come deputato di Fratelli d’Italia, il partito garante per ragione sociale dell’unitarietà del sistema nazionale oggi mi sento di potere vantare il successo del governo della destra, a guida di Giorgia Meloni, di avere incardinato il disegno di legge sull’autonomia per le regioni a statuto ordinario che la chiedano. Il Veneto e la Lombardia vedono oggi coronato grazie a Giorgia Meloni il primo passo ufficiale verso l’autonomia avviato da un voto pressoché unanime delle popolazioni anche attraverso i referendum popolari di qualche anno fa. In Trentino Alto Adige smentiti tutti i decenni di retorica su presunti atteggiamenti anti-autonomisti di Fratelli d’Italia.

Ora il nostro dovere di essere al fianco di tutte le regioni (in particolare del meridione d’Italia) che sotto la campagna di disinformazione della Sinistra si pongono interrogativi. Il testo uscito dal Consiglio dei ministri è la più assoluta garanzia di partecipazione democratica e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni uguali per tutti gli Italiani.

Paradossale che su una riforma della costituzione imposta a maggioranza dalla Sinistra nel 2001 oggi sia rimasta solo la stessa Sinistra a fare le barricate. Uno sdoppiamento drammatico di personalità e identità politica.

Lo ha detto il deputato Alessandro Urzì, capogruppo Fdi in Commissione affari costituzionali