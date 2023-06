URZÌ (FDI) * CONFERENZA PROGRAMMATICA PARTITO: « AD APRIRE I LAVORI SARÀ GEROSA (CANDIDATA PRESIDENTE PAT), HOTEL TRENTO DOMENICA 11/6 09.00-13.00 »

14.47 - giovedì 8 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sarà la candidata presidente per la Provincia autonoma di Trento per Fratelli d’Italia Francesca Gerosa ad aprire la conferenza programmatica che il Partito terrà a Trento domenica 11 giugno, dalle nove alle 13, al Grand’Hotel Trento (a porte chiuse invito per la stampa alle ore 11.15).

Con l’importante evento si fissa il percorso che Fratelli d’Italia intende indicare, assieme alle altre componenti della coalizione alternativa al centro sinistra, per l’obiettivo del governo della Provincia di Trento. Proprio nel pomeriggio di domenica, come preannunciato, si terrà poi con i soggetti che vorranno partecipare dell’area che intende opporre un’alternativa alla candidatura del sindaco di Rovereto Valduga, un incontro informale proprio sui programmi che per quanto riguarda Fratelli d’Italia sono da molte settimane oggetto di un’intenso lavoro di cucitura e sintesi da parte proprio della candidata presidente Gerosa con la quale il commissario del partito in provincia di Trento Urzì concorderà alcuni dei punti cardine su cui svolgere gli opportuni confronti per la definizione di una linea unitaria capace di rappresentare la forza del progetto di Fratelli d’Italia, anche all’interno di una coalizione più ampia, per i prossimi cinque anni di governo provinciale.

Ma sarà l’intera classe dirigente ad iniziare da deputati e consiglieri provinciali a proporre gli stimoli su cui concentrare la maggiore attenzione. La conferenza programmatica vedrà la partecipazione di una nutrita rappresentanza delle diverse realtà territoriali e degli eletti ad ogni livello espressione di quella sempre più ampia adesione alla proposta di Fratelli d’Italia.

Importare il modello di buon governo di Giorgia Meloni, improntato su concretezza e coerenza, anche in provincia di Trento: questo è l’obiettivo principale di un partito che non ha paura di confrontarsi e che sa di dover gestire la crescente adesione da parte di realtà fra le più diverse a livello locale, nel mondo delle professioni, dell’impresa, dell’associazionismo, della cultura.

Il commissario di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì ritiene per questo patetici e frutto di improvvisazione professionale e totale mancanza di aderenza alla realtà dei fatti (pure ieri richiamata con tanto di comunicato e in alcuni casi anche personalmente) le solite confuse speculazioni da Azzeccagarbugli sulla organizzazione delle prossime giornate di lavoro di Fratelli d’Italia (ai vari e diversi livelli) che non solo prosegue sul lavoro dei mesi scorsi ma anzi come detto apre il confronto sul fronte del programma sia al proprio interno che nei confronti dei propri interlocutori.

Si prende atto dell’estremo interesse per Fratelli d’Italia per ogni suo respiro: questo ci conferma la imprescindibile centralità del nostro progetto nei confronti dei quali disperati detrattori tentano anche con ricostruzioni false di gettare discredito disegnando un mondo parallelo a quello reale. Fdi rimane però aderente a quello reale.

La segreteria del Commissario provinciale di FdI Trentino Alessandro Urzì.