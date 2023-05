URZÌ (FDI) * CASO AUTOVELOX – ON. AMBROSI: « I FATTI SONO ACCADUTI IN VENETO, LA COLLEGA FORNIRÀ TUTTI GLI ELEMENTI A CHIARIMENTO DELLA VICENDA »

14.39 - mercoledì 3 maggio 2023

In relazione alla vicenda (oggi anche in prima pagina del Corriere della Sera) delle contravvenzioni per eccesso di velocità elevate all’On. Ambrosi e della sua interrogazione parlamentare contro l’autovelox da cui sono scaturite le sanzioni, essendo stato interpellato da una agenzia di stampa sull’opportunità della iniziativa parlamentare in relazione al coinvolgimento personale della medesima collega, sollecitato quindi da organi di stampa a comunicare la posizione del partito a livello regionale voglio richiamare che i fatti sono accaduti in Veneto e che certamente la collega Ambrosi vorrà fornire in via diretta tutti gli elementi a chiarimento della vicenda.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale FdI del Trentino