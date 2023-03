URZÌ (FDI) * AGGRESSIONE POLITICA A TRENTO: « UN FATTO GRAVISSIMO ED INCRESCIOSO, CI ASPETTIAMO UNA CORALE CONDANNA »

20.13 - mercoledì 22 marzo 2023

Aggressione politica a Trento – Urzì (FdI): ci aspettiamo una corale condanna! Una testata trentina ha pubblicato la notizia di una brutale aggressione ai danni del figlio dell’ex consigliere comunale di Trento Emilio Giuliana. Esprimo la mia piena e incondizionata solidarietà all’incolpevole ragazzo ed alla sua famiglia. La cornice nella quale l’episodio sarebbe avvenuto e per come è stato denunciato riconduce la vicenda ad una espressione di violenza politica al grido di ”Trento è antifascista” esercitata verso un ragazzo che non ha invece alcun ruolo politico, per colpire le simpatie politiche del padre. Un fatto gravissimo ed increscioso che impone una presa di posizione senza ombre da parte di tutte le forze politiche perché in Trentino non ci può essere spazio per violenza fisica segnata da intolleranza ideologica ammantata da antifascismo di maniera a pugni e calci.

Una violenza che ha colpito peraltro un ragazzo minorenne incolpevole individuato per colpire il padre, peraltro senza che ciò giustifico in ogni caso egualmente ogni violenza. I segni della violenza subita dal ragazzo gridano vendetta che dovrà seguire il corso della legge che dovrà però essere imbracciata senza tentennamenti anche indagando sul fatto che l’auto fuggita dal luogo dell’aggressione sarebbe nella disponibilità di un alto dirigente della Provincia.

Alessandro Urzì

Capigruppo Fratelli d’Italia in Commissione affari costituzionali della Camera