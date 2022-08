URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * ELEZIONI: « L’AUTONOMIA SI DIFENDE STANDO CON CHI GOVERNERÀ, INCOMPRENSIBILE LA SCELTA PATT DI DANNEGGIARE I CANDIDÀTI DI CENTRODESTRA »

14.31 - giovedì 25 agosto 2022

Urzì (FdI) al Patt: l’autonomia la si difende stando con chi governerà, incomprensibile la scelta di danneggiare i candidàti della coalizione di centrodestra.

Appare smentire tutta la propria radice autonomista la scelta del Patt di correre nei collegi contro la coalizione che anche i sassi sanno essere vincente, quella del centrodestra guidata da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

Energie sprecate non nell’interesse del Trentino (sa perfettamente il Patt di non avere margini per fare eleggere nessuno) ma solo nell’interesse della Svp che ha un proprio capolista (Dieter Steger, mai vistosi in Trentino) che beneficerà di tutti gli sforzi ed i voti dei trentini convinti di votare per il Trentino, scegliendo Patt.

Ma ancora più paradossale è la dichiarazione con cui il candidato nel collegio della Camera di Trento Lorenzo Ossanna afferma con una certa disinvoltura che l’obiettivo della sua candidatura è solo quello di colpire il candidato della coalizione espresso da Fratelli d’Italia. Dice Ossanna con una certa dose di ingenuità ma anche di approssimazione in tema di conoscenza dei meccanismi elettorali, che non si sarebbe personalmente speso in una sfida contro un candidato della Lega, perché con la lega ci governa, in Regione.

Spiace dovere ricordare all’assessore Ossanna che questa sua presunta galanteria purtroppo è smentita dalla legge elettorale perché ogni voto raccolto da Ossanna non sarà sottratto solo al candidati di FdI ma anche a tutta la coalizione con Lega e Forza Italia, le stesse forze con cui Ossanna governa in Regione.

Insomma la candidatura del Patt e di Ossanna è un atto di grave slealtà politica verso l’intero centrodestra (ed i suoi stessi alleati in Regione) e un grande favore alla sinistra ed al PD. Il Patt si sta rivelando il più grande alleato proprio della sinistra in questa fase.

Ma soprattutto fa un grave danno all’autonomia: come si fa in una sfida epocale che preannuncia la nascita del più solido governo nazionale che ovviamente avrà molto da fare anche sui temi dell’autonomia dichiararsi di collocarsi contro il centrodestra decidendo di stare contro chi vincerà e quindi unirsi a chi perderà, invece di scegliere la lungimirante strada della collaborazione con chi vincerà le elezioni? Una strategia destinata a fare solo del male all’autonomia che la si difende stando dalla parte di chi governa, non contro di essi.

L’immagine di un Patt cameriere della sola Svp è quanto di più lontano possa esistere dall’interesse dell’autonomia del Trentino. Ed i trentini non sono così ingenui e lo hanno compreso da tempo.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale di Fratelli d’Italia – Trentino