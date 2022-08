URZÌ (COMMISSARIO FDI TRENTINO) * ELEZIONI: « LA SINISTRA A BOLZANO È TENUTA ASSIEME SOLO DALL’ODIO VERSO GIORGIA MELONI, NON HANNO UN PROGRAMMA ED HANNO PAURA DELLA DEMOCRAZIA »

20.20 - mercoledì 17 agosto 2022

Tenuti assieme solo dal sentimento di odio verso la sola idea che l’Italia possa finalmente ottenere un governo scelto dai cittadini: la sinistra nelle sue più diverse sfumature ha concluso l’accordo orribile di alleanze e mutuo soccorso per fare stare assieme ciò che sino a ieri i Verdi, il Team K, i radical chic della sinistra ed il PD dicevano non avrebbe potuto stare nemmeno vicino.

Invece per spartirsi seggi e potere (e ipotecare la alleanza larga in vista delle prossime provinciali) Kollensperger, Foppa, Spagnolli, Repetto e cespuglietti si sono stretti in un matrimonio innaturale senza un programma, solo per fare muro contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

Il patto per il collegio senatoriale di Bolzano insomma ha messo tutti d’accordo, da quella parte. I Verdi si trovano a braccetto con l’ex sindaco che dicevano “aveva spalancato le porte a Benko”, ma tant’è, sui principi non c’è fare troppo gli schizzinosi.

E il Team K? Nato come quello che doveva fare la rivoluzione è finito a braccetto di Repetto. La rivoluzione è rinviata a data da destinarsi. Il loro programma? Fare argine alle destre. L’unica cosa che si sentono di dire, il nulla in termini di idee e di futuro, solo rabbia e odio.

Ed il Pd che gongola anche a Bolzano: porta a casa un candidato dove era in crollo verticale. Resuscitato dai suoi avversari interni. In puro stile Letta che ha insegnato come si fa a governare perdendo sempre le elezioni.

La ragione per cui questa volta sono davvero terrorizzati, perché la vittoria di Giorgia Meloni segnerà un destino ineluttabile per il Pd, all’opposizione, ma sul serio.

E di questo sono terrorizzati.

*

Alessandro Urzì

Coordinatore regionale Fratelli d’Italia- Consigliere provinciale