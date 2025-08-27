URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «SOSTEGNO ALLA MOLDAVIA, CELEBRO LA SUA DEMOCRAZIA E LIBERTÀ EUROPEA»

15.37 - mercoledì 27 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Buon giorno dell’Indipendenza ai nostri amici moldavi e a lei caro @sandumaiamd.
Oggi celebriamo la democrazia della Moldavia, lo spirito infrangibile del suo popolo e il suo amore per la libertà.
Restiamo al vostro fianco nel cammino verso il nostro comune futuro europeo.
Happy Independence Day to our Moldovan friends and to you dear @sandumaiamd.
Today, we celebrate Moldova’s democracy, the unbreakable spirit of its people and their love for freedom.
We remain by your side on the path toward our common European future.
TWEET ORIGINALE
— Ursula von der Leyen
