Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «SOSTEGNO ALLA MOLDAVIA, CELEBRO LA SUA DEMOCRAZIA E LIBERTÀ EUROPEA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.37 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Buon giorno dell’Indipendenza ai nostri amici moldavi e a lei caro @sandumaiamd.

Oggi celebriamo la democrazia della Moldavia, lo spirito infrangibile del suo popolo e il suo amore per la libertà.

Restiamo al vostro fianco nel cammino verso il nostro comune futuro europeo.

///
Happy Independence Day to our Moldovan friends and to you dear @sandumaiamd.

Today, we celebrate Moldova’s democracy, the unbreakable spirit of its people and their love for freedom.

We remain by your side on the path toward our common European future.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.