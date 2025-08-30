URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «RILANCIO DELLA DIFESA EUROPEA, PROGETTI COMUNI PER LA SICUREZZA STRATEGICA»

22.27 - sabato 30 agosto 2025
Con SAFE stiamo producendo le capacità di cui l’Europa ha più bisogno.
Ci concentreremo su progetti paneuropei di droni, difesa informatica e sistemi di difesa aerea.
Ad esempio, uno scudo aereo europeo completo.
Sarà un forte simbolo di unità nella difesa.
With SAFE we are producing the capabilities Europe needs most.
We will focus on pan-European projects from drones, cyber defence and air defence systems.
For example, a comprehensive European Air Shield.
It will be a strong symbol of unity in defence.
