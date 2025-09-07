URSULA VON DER LEYEN * (X.COM) : «LA RUSSIA HA LANCIATO UNO DEI PIÙ GRANDI ATTACCHI CON DRONI E MISSILI SULL’UCRAINA, ANCORA UNA VOLTA IL CREMLINO SI FA BEFFE DELLA DIPLOMAZIA»

20.03 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Ieri sera, la Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi con droni e missili sull’Ucraina, prendendo di mira edifici governativi e abitazioni civili.

Ancora una volta, il Cremlino si fa beffe della diplomazia, calpestando il diritto internazionale e uccidendo indiscriminatamente.

L’Europa è e continuerà ad essere al fianco dell’Ucraina.

Stiamo rafforzando le forze armate ucraine, creando garanzie di sicurezza durature e inasprendo le sanzioni per aumentare la pressione sulla Russia.

Le uccisioni devono finire.

///

Last night, Russia launched one of the largest drone and missile strikes on Ukraine, targeting government buildings and civilian homes alike.

Once again, the Kremlin is mocking diplomacy, trampling international law and killing indiscriminately.

Europe stands, and will continue to stand, fully behind Ukraine.

We are reinforcing Ukraine’s armed forces, building lasting security guarantees, and tightening sanctions to increase pressure on Russia.

The killing must end.

TWEET ORIGINALE — Ursula von der Leyen