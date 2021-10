UPLOADSOUNDS * MEETING ETICHETTE INDIPENDENTI: « MARION MORODE INCANTA SUL PALCO DEL MEI DI FAENZA, LA CANTAUTRICE ALTOATESINA PORTA LA MUSICA DELL’EUREGIO »

La collaborazione, nata nell’ambito della Rete dei Festival, tra la piattaforma UploadSounds ed il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, ha permesso alla vincitrice dell’edizione 2020 del contest euroregionale di suonare sul prestigioso “Palco Giovani” del MEI nella giornata di domenica 3 ottobre.

C’era anche Marion Moroder, giovanissima cantautrice altoatesina vincitrice dell’edizione 2020 del contest di UploadSounds, dedicato ai progetti musicali under 35 di Trentino, Alto Adige e Land Tirolo, sul prestigioso “Palco Giovani” del MEI di Faenza, nel pomeriggio di domenica 3 ottobre.

Il Meeting delle Etichette Indipendenti, giunto quest’anno alla ventiseiesima edizione, anche quest’anno si è riconfermato la rassegna più significativa della scena musicale indipendente italiana, animando dal 1° al 3 ottobre la città di Faenza con concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi. L’edizione di quest’anno, dal titolo “Anno Zero per la ripartenza”, è stata dedicata a Rino Gaetano, a 40 anni dalla sua scomparsa, ed ha visto la partecipazione di artisti del calibro di Luca Carboni, Irene Grandi, Francesco Bianconi, Giovanni Lindo Ferretti e tantissimi altri.

“È stata una bellissima esperienza, anche vedere gli altri gruppi che hanno condiviso con me questo palco, e devo ringraziare l’organizzazione perché ho potuto confrontarmi con tantissimi musicisti da tutta italia, con cui è stato emozionante suonare ed ascoltare tanti generi diversi”, ha commentato Marion Moroder dopo un’intensa performance, capace di suscitare gli applausi del pubblico che ha seguito, dalla suggestiva Piazza delle Libertà di Faenza, la sua esibizione. “Sono molto grata ad UploadSounds che mi ha portata qua a suonare, dopo avermi permesso di registrare due canzoni a Verona: sono molto soddisfatta del lavoro fatto e non vedo l’ora di pubblicarle”, ha aggiunto l’ultima vincitrice del contest di UploadSounds, che ha riaperto le iscrizioni per l’edizione 2021, che terminerà con la finale dell’11 dicembre 2021 e l’assegnazione dei premi dedicati ai primi 3 classificati e al miglior artista under21.

Marion Moroder, ventenne cantautrice originaria di Ortisei, in provincia di Bolzano, è nata in una famiglia di artisti, e fin da giovanissima ha coltivato la sua grande passione per la musica suonando la chitarra e il piano. Oltre alla carriera da solista, tra influenze folk e atmosfere intense, che la ha recentemente portata a pubblicare il suo ultimo singolo intitolato “Always”, suona, in duo con Andreas Mayr Kondrak, nel progetto “Nothing about Trains”.