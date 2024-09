UNTERBERGER (SVP) * CASTRAZIONE CHIMICA: «FUMO NEGLI OCCHI, PER NON AFFRONTARE LE REALI CAUSE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE»

12.21 - giovedì 19 settembre 2024

“Non è somministrando dei farmaci a uno stupratore condannato che si contrasta la violenza contro le donne. L’ordine del giorno della Lega, approvato ieri alla Camera, è un’arma di distrazione di massa dalle reali cause della violenza.”

Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

“L’idea dello stupro legato a un impulso sessuale irrefrenabile è una visione maschilista e giustificatoria, è l’idea del maschio governato da una natura che non riesce a tenere a bada.

Lo stupro ha cause ben diverse, che si annidano nella cultura del possesso, della prevaricazione, della subalternità della donna rispetto al potere maschile.

Qui invece si vuole far credere – aggiunge – che basti un farmaco. Ma questo, oltre a essere in palese violazione delle nostre basi giuridiche e del diritto europeo, è completamente falso: pene più severe, ai limiti della punizione corporale, non incideranno sul fenomeno.

Occorre contrastare la cultura maschilista e misogina, lavorare sull’educazione affettiva e sessuale, sul rispetto, su politiche per la parità che affermino coi fatti la dignità della donna e l’intangibilità del suo corpo. Il tutto a partire da una legge contro l’odio e l’incitamento alla violenza contro le donne. Altrimenti è solo fumo negli occhi.”