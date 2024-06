18.47 - martedì 4 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Il numero uno al mondo! Felicissimi per Jannik Sinner, orgoglio del Sudtirolo, da questa sera e per sempre nella storia del tennis e dello sport.” Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie del Senato, Julia Unterberger e Manfred Schullian, Presidente del Gruppo Misto della Camera.