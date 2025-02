UNRIC * TERZO ANNIVERSARIO INVASIONE UCRAINA: GUTERRES, «RIBADISCO L’URGENTE NECESSITÀ DI UNA PACE GIUSTA, SOSTENIBILE E GLOBALE»

12.23 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dichiarazione del Segretario Generale Antonio Guterres in occasione del terzo anniversario dell’invasione su larga scala dell’Ucraina.

Lunedì 24 febbraio ricorrono i tre anni dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, in chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. In questa tragica occasione, ribadisco l’urgente necessità di una pace giusta, sostenibile e globale, che sostenga pienamente la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Assemblea Generale.

A ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, la guerra in Ucraina rappresenta una grave minaccia non solo per la pace e la sicurezza dell’Europa, ma anche per le stesse fondamenta e i principi fondamentali delle Nazioni Unite.

Quando è troppo è troppo. Dopo tre anni di morte e distruzione, chiedo ancora una volta una de-escalation urgente e la fine immediata delle ostilità. Accolgo con favore tutti gli sforzi per raggiungere una pace giusta e inclusiva. Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere tali sforzi.