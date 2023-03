UNRIC ITALIA * SECRETARY-GENERAL’S PRESS ENCOUNTER IN KYIV: « I CAN ASSURE YOU THAT WE WILL CONTINUE TO SEEK SOLUTIONS AND A JUST PEACE FOR THE PEOPLE OF UKRAINE AND THE WORLD »

16.57 - mercoledì 8 marzo 2023

Mr. President, I want to thank you and the Ukrainian people for welcoming me once again in such difficult circumstances. This is my third visit to Ukraine in less than a year.My third visit to show our full commitment and to seek solutions. The position of the United Nations, which I have consistently expressed, is crystal clear: Russia’s invasion of Ukraine is a violation of the UN Charter and international law.

The sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine must be upheld, within its internationally recognized borders.

Our ultimate objective is equally clear: a just peace based on the UN Charter, international law and the recent General Assembly resolution marking one year since the start of the war.

Until that just peace can be secured, we continue working hard to mitigate the impacts of the conflict which has caused enormous suffering for the Ukrainian people – with profound global implications.

The United Nations has stayed on the ground delivering desperately needed humanitarian aid to millions here in Ukraine.

I want to express my deep solidarity with all the victims of the war.

To those who have lost their lives and to their loved ones.

To those who have seen their hopes dashed or had to flee in search of survival.

They are all owed effective accountability.

The United Nations also worked to help evacuate civilians trapped in the Azovstal steel plant.

The International Atomic Energy Agency has been fully mobilized to try and preserve the safety and security of nuclear power plants in Ukraine, including in Zaporizhzhia.

The Black Sea Grain Initiative, agreed last July in Istanbul, has provided for the export of 23 million tons of grain from Ukrainian ports..

It contributed to lowering the global cost of food and has offered critical relief to people, who are also paying a high price for this war, particularly in the developing world.

Indeed, the Food and Agriculture Organization’s Food Price Index has fallen by almost 20 percent over the last year.

Exports of Ukrainian — as well as Russian — food and fertilizers are essential to global food security and food prices.

I want to underscore the critical importance of the rollover of the Black Sea Grain Initiative on 18 March and of working to create the conditions to enable the greatest possible use of export infrastructures through the Black Sea, in line with the objectives of the initiative.

Safety and security around the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant is also vital.

I believe that a possible mediation to seek the full demilitarization of the area, while ensuring that the plant can return to normal operations, would also be important.

The United Nations stands ready to offer its good offices.

At the same time, we will continue to support solutions for humanitarian problems wherever possible on every front – such as a meaningful expansion of the current exchange of prisoners of war until it is completed.

The recent shocking images of a Ukrainian soldier apparently being summarily killed is yet another tragic reminder that the laws of war must be strictly respected.

We must pursue all of these objectives, recognizing that each one of them has value in itself.

Mr. President, thank you once again for your welcome.

I can assure you that we will continue to seek solutions and a just peace for the people of Ukraine and the world.

Signor Presidente, voglio ringraziare lei e il popolo ucraino per avermi accolto ancora una volta in circostanze così difficili. Questa è la mia terza visita in Ucraina in meno di un anno. La mia terza visita per mostrare il nostro pieno impegno e cercare soluzioni.

La posizione delle Nazioni Unite, che ho costantemente espresso, è chiarissima: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

La sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’Ucraina devono essere salvaguardate all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti.

Il nostro obiettivo finale è altrettanto chiaro: una pace giusta basata sulla Carta delle Nazioni Unite, sul diritto internazionale e sulla recente risoluzione dell’Assemblea Generale che segna un anno dall’inizio della guerra.

Fino a quando non sarà assicurata una pace giusta, continueremo a lavorare duramente per mitigare gli impatti del conflitto che ha causato enormi sofferenze al popolo ucraino, con profonde implicazioni globali.

Le Nazioni Unite sono rimaste sul campo fornendo aiuti umanitari disperati a milioni di persone qui in Ucraina.

Desidero esprimere la mia profonda solidarietà a tutte le vittime della guerra.

A chi ha perso la vita e ai suoi cari.

A chi ha visto infrante le proprie speranze o è dovuto fuggire in cerca di sopravvivenza.

A tutti è dovuta una responsabilità effettiva.

Le Nazioni Unite hanno anche lavorato per aiutare a evacuare i civili intrappolati nell’acciaieria di Azovstal.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica è stata pienamente mobilitata per cercare di preservare la sicurezza e la protezione delle centrali nucleari in Ucraina, compresa quella di Zaporizhzhia.

La Black Sea Grain Initiative, concordata lo scorso luglio a Istanbul, ha previsto l’esportazione di 23 milioni di tonnellate di grano dai porti ucraini.

Ha contribuito ad abbassare il costo globale del cibo e ha offerto un sollievo critico alle persone, che stanno anche pagando un prezzo elevato per questa guerra, in particolare nel mondo in via di sviluppo.

In effetti, l’indice dei prezzi alimentari dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura è diminuito di quasi il 20% nell’ultimo anno.

Le esportazioni di cibo e fertilizzanti ucraini, oltre che russi, sono essenziali per la sicurezza alimentare globale e per i prezzi degli alimenti.

Desidero sottolineare l’importanza cruciale del rinnovo della Black Sea Grain Initiative il 18 marzo e di lavorare per creare le condizioni per consentire il massimo utilizzo possibile delle infrastrutture di esportazione attraverso il Mar Nero, in linea con gli obiettivi dell’iniziativa.

Anche la sicurezza e la protezione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono fondamentali.

Ritengo che sarebbe importante anche un’eventuale mediazione per ottenere la completa smilitarizzazione dell’area, garantendo al tempo stesso che l’impianto possa tornare alla normale operatività.

Le Nazioni Unite sono pronte ad offrire i loro buoni uffici.

Allo stesso tempo, continueremo a sostenere le soluzioni per i problemi umanitari ovunque possibile su tutti i fronti, come una significativa espansione dell’attuale scambio di prigionieri di guerra fino al suo completamento.

Le recenti immagini scioccanti di un soldato ucraino apparentemente sommariamente ucciso sono l’ennesimo tragico promemoria che le leggi di guerra devono essere rigorosamente rispettate.

Dobbiamo perseguire tutti questi obiettivi, riconoscendo che ognuno di essi ha un valore in sé.

Signor Presidente, grazie ancora per la sua accoglienza.

Posso assicurarvi che continueremo a cercare soluzioni e una pace giusta per il popolo ucraino e per il mondo.