UNRIC * GAZA: PHILIPPE LAZZARINI, «LA MIA LETTERA AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, PHILÉMON YANG»

Lettera del Commissario Generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini al Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Sig. Philémon Yang

Sua Eccellenza

Sig. Philémon Yang

Presidente dell’Assemblea Generale

New York

Caro Sig. Presidente,

Il 7 dicembre 2023 e il 22 febbraio 2024, ho scritto al Presidente dell’Assemblea Generale per segnalare che la capacità dell’UNRWA di attuare il proprio mandato era minacciata. Oggi devo informarla che l’Agenzia è soggetta ad attacchi fisici, politici e operativi di tale portata – senza precedenti nella storia delle Nazioni Unite – che l’attuazione del suo mandato potrebbe divenire impossibile senza un intervento deciso dell’Assemblea Generale. Le conseguenze per i palestinesi, per Israele e per la regione saranno gravi.

L’adozione odierna da parte della Knesset di due leggi sull’UNRWA nega di fatto le protezioni e i mezzi essenziali per l’operatività dell’Agenzia, vietando ai funzionari statali israeliani qualsiasi contatto con l’UNRWA o con i suoi rappresentanti e proibendo le operazioni dell’UNRWA all’interno del cosiddetto territorio sovrano dello Stato di Israele.

La legislazione arriva dopo un anno di palesi violazioni della sicurezza del personale, delle strutture e delle operazioni umanitarie dell’UNRWA a Gaza, e dopo intense campagne diplomatiche del Governo di Israele che hanno preso di mira i donatori dell’UNRWA attraverso disinformazione per minare i finanziamenti. Le autorità locali israeliane stanno inoltre minacciando di sfrattare l’UNRWA dalla sua sede nell’occupata Gerusalemme Est e di sostituirla con insediamenti.

Questi sviluppi rischiano di far collassare le operazioni dell’UNRWA in Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) e a Gaza, e di minare gravemente l’intera operazione umanitaria delle Nazioni Unite a Gaza, che si basa sull’UNRWA. In assenza di una qualsiasi alternativa praticabile all’Agenzia, queste misure aggraveranno ulteriormente le sofferenze dei palestinesi.

Sig. Presidente,

La situazione a Gaza ha superato ogni linguaggio diplomatico dell’Assemblea Generale. Dopo oltre un anno del più intenso bombardamento di una popolazione civile dalla Seconda Guerra Mondiale, e la limitazione degli aiuti umanitari ben al di sotto del minimo necessario, le vite dei palestinesi sono distrutte. Sono stati segnalati oltre 43.000 morti, in maggioranza donne e bambini. Quasi l’intera popolazione è sfollata. Scuole, università, ospedali, luoghi di culto, panifici, sistemi idrici, fognari, elettrici, strade e terreni agricoli sono stati distrutti. La popolazione sopravvissuta vive nella più grande indignità. Nel Nord, la popolazione è intrappolata, in attesa di morire per bombardamenti o fame.

Gli ostaggi presi da Israele continuano a soffrire in cattività, le loro famiglie sono lasciate in terribile angoscia. La violenza si sta intensificando in Cisgiordania, dove la distruzione delle infrastrutture pubbliche infligge punizioni collettive alla popolazione civile. La guerra si è estesa e intensificata anche in Libano.

Smantellare l’UNRWA avrà un impatto catastrofico sulla risposta internazionale alla crisi umanitaria a Gaza. Saboterebbe inoltre ogni possibilità di ripresa. In assenza di un’amministrazione pubblica completa o di uno Stato, nessun’altra entità oltre l’UNRWA può fornire istruzione a 660.000 bambini e bambine. Un’intera generazione di bambini verrà sacrificata, con rischi a lungo termine di emarginazione e radicalizzazione. In Cisgiordania, il collasso dell’UNRWA priverebbe i rifugiati palestinesi dell’accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria primaria, peggiorando notevolmente una situazione già instabile.

Le conseguenze politiche del collasso dell’UNRWA sono disastrose, con gravi ripercussioni per la pace e la sicurezza internazionali. Gli attacchi all’Agenzia promuovono cambiamenti unilaterali ai parametri di una futura soluzione politica del conflitto israelo-palestinese e danneggiano il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione e le loro aspirazioni per una soluzione politica.

Questi attacchi non porrebbero fine allo status di rifugiato dei palestinesi, che esiste indipendentemente dai servizi dell’UNRWA, ma comprometterebbero gravemente le loro vite e il loro futuro.

Sig. Presidente,

Accuse di violazione della neutralità, come l’uso improprio dell’Agenzia da parte di gruppi militanti palestinesi, incluso Hamas, sono state utilizzate per giustificare le azioni contro l’UNRWA. Il Rapporto Colonna di aprile 2024, Revisione indipendente della neutralità dell’UNRWA, ha rilevato che l’Agenzia opera in un contesto eccezionalmente difficile e possiede un quadro di neutralità più robusto di qualsiasi altra organizzazione comparabile. L’Agenzia continua a fare ogni sforzo per attuare le raccomandazioni del rapporto, anche attraverso un team di implementazione dedicato.

Nonostante tali sforzi, l’UNRWA – come altre entità delle Nazioni Unite – non dispone di capacità di polizia, militari o di intelligence e deve fare affidamento sugli Stati membri per protezione e neutralità, specialmente in aree controllate da potenti gruppi militanti. A questo scopo, da oltre 15 anni, l’UNRWA condivide annualmente i nomi del proprio personale con il Governo di Israele. Ciò include i nomi di dipendenti per i quali il governo non aveva mai sollevato preoccupazioni in passato ma che ora sono inclusi in elenchi governativi con presunti legami militanti. L’Agenzia prende molto sul serio ogni accusa e ha inviato ripetute richieste al governo – a marzo, aprile, maggio e luglio – sollecitando prove per poter agire. Non è stata ricevuta alcuna risposta. L’UNRWA si trova quindi in una posizione invidiabile di non poter affrontare accuse per le quali non dispone di prove, mentre tali accuse continuano a essere utilizzate per minare l’Agenzia.

In futuro, spero che il Governo di Israele si impegnerà con la dirigenza dell’UNRWA per affrontare ogni accusa, in modo che non costituiscano più una preoccupazione per il governo o un ostacolo per l’UNRWA.

L’Agenzia è anche sotto intenso attacco fisico a Gaza. Almeno 237 membri del personale dell’UNRWA sono stati uccisi. Oltre 200 strutture sono state danneggiate o distrutte, uccidendo più di 560 persone che cercavano protezione presso le Nazioni Unite. Decine di membri del personale dell’UNRWA sono stati detenuti e riferiscono di torture. L’Agenzia ha ricevuto accuse riguardanti l’uso militare delle sue strutture da parte di gruppi armati palestinesi, incluso Hamas, e delle forze israeliane. Poiché tutta Gaza è una zona di combattimento attiva, principalmente soggetta a ordini di evacuazione, l’Agenzia non può verificare queste accuse. È necessaria un’indagine indipendente per garantire responsabilità.

Sig. Presidente,

Oggi, anche mentre guardiamo i volti dei bambini a Gaza, alcuni dei quali sappiamo moriranno domani, l’ordine internazionale basato sulle regole sta crollando, ripetendo gli orrori che hanno portato all’istituzione delle Nazioni Unite e in violazione degli impegni presi per impedirne la ripetizione. Gli attacchi all’UNRWA fanno parte integrante di questo disfacimento.

Ritengo che l’UNRWA abbia adempiuto al proprio mandato a uno standard ben oltre quanto ci si potrebbe aspettare da qualsiasi ente o personale delle Nazioni Unite. I gazani dicono che l’UNRWA è l’unico pilastro delle loro vite ancora in piedi. Il mio personale ha lavorato per 13 mesi senza sosta, in grande pericolo, tra tragedie personali e sfollamenti familiari. Gli insegnanti stanno gestendo rifugi per decine di migliaia di persone. Il personale sanitario primario sta eseguendo interventi chirurgici. I conducenti rischiano la vita ogni giorno per salvare le persone dalla fame. I dirigenti stanno prendendo decisioni di vita o di morte. L’UNRWA ha contribuito a garantire la sopravvivenza di Gaza fino ad oggi, sostenendo le speranze di una soluzione politica. Il mio personale ha dato molto più di quanto abbiamo il diritto di chiedere loro.

In queste condizioni insostenibili, chiedo il sostegno degli Stati Membri, commisurato alla gravità della situazione e dei rischi, per garantire la capacità dell’Agenzia di attuare pienamente il mandato conferito dall’Assemblea Generale (Ris. 302 (IV), 1949).

In attesa di una Sua decisione urgente.

*

Con profonda considerazione,

Philippe Lazzarini