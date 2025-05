UNRIC * ELEZIONE PAPA LEONE XIV: GUTERRES, «IL MONDO HA BISOGNO DELLE VOCI PIÙ FORTI PER LA PACE, GIUSTIZIA SOCIALE E DIGNITÀ UMANA»

08.33 - venerdì 9 maggio 2025

Dichiarazione del Segretario Generale sull’elezione di Papa Leone XIV. “Estendo le mie più sentite congratulazioni a Sua Santità Papa Leone XIV e ai cattolici di tutto il mondo.

L’elezione di un nuovo Papa è un momento di profondo significato spirituale per milioni di fedeli in tutto il mondo e arriva in un momento di grandi sfide globali.

Il nostro mondo ha bisogno delle voci più forti per la pace, la giustizia sociale, la dignità umana e la compassione.

Non vedo l’ora di costruire sulla lunga eredità di cooperazione tra le Nazioni Unite e la Santa Sede – alimentata più recentemente da Papa Francesco – per far progredire la solidarietà, promuovere la riconciliazione e costruire un mondo giusto e sostenibile per tutti.

È radicata nelle prime parole di Papa Leone. Nonostante la ricca diversità di contesti e credenze, le persone ovunque condividono un obiettivo comune: che la pace sia con tutto il mondo.”