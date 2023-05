UNIONE UNIVERSITARI TRENTO – UDU * ALLOGGI UNIVERSITARI: « SENZA CASA SIAMO SENZA FUTURO, MOBILITAZIONE NAZIONALE SULLA CRISI ABITATIVA «

13.29 - giovedì 11 maggio 2023

SENZA CASA SENZA FUTURO – Mobilitazione nazionale sulla crisi abitativa

Dopo la protesta della settimana scorsa davanti al Politecnico di Milano contro il caro degli affitti, che ha messo e sta mettendo in difficoltà migliaia di studenti, dal Governo non sono arrivate risposte.

Ci si trova in una situazione di totale silenzio da parte delle istituzioni che dovrebbero garantire un equo diritto allo studio.

Per questo motivo, l’Unione degli Universitari ha lanciato a livello nazionale una campagna di mobilitazione, stendendo un manifesto sulle richieste presentate dall’associazione per agire contro la crisi abitativa.

La campagna ora prosegue nei singoli territori, dove gli studenti stanno organizzando piazze riprendendo il simbolico gesto del pernottamento in tenda in luoghi di rilievo della politica locale.

L’UDU Trento si unisce alla protesta: lunedì 15 maggio, dalle ore 18, avrà luogo una assemblea aperta e pubblica sotto al Palazzo della Regione, dove studenti e studentesse presenteranno le proprie esperienze per quanto riguarda la crisi abitativa, in una città definita “universitaria” ma che sta vivendo un aumento esponenziale del costo degli affitti, gravando sull’enorme percentuale di studenti che non può permettersi di frequentare l’università da pendolare e tanto meno di pagare cifre esorbitanti per una stanza in appartamento.

Due studenti passeranno poi la notte in tenda nell’immediata vicinanza dell’edificio sopracitato.

La campagna proseguirà attraverso i canali mediatici dell’associazione: non è infatti la prima volta che UDU denuncia la gravità della situazione. Siamo stati protagonisti di una piazza sullo stesso tema con lo slogan “Fuorisede senza sede” proprio all’inizio dello scorso mese; da anni gestiamo un gruppo Telegram per le proposte di affitto per studenti/lavoratori e ci organizziamo, attraverso i nostri rappresentati, perché le reali questioni che provocano disagio agli studenti chiare e chi dovrebbe occuparsene.

È evidente come gli studenti e le associazioni di rappresentanza si siano sempre dovute organizzare autonomamente per fare fronte ad una crisi che nasce dell’alto.

Davanti ad un Governo che mette in atto politiche con il solo scopo di lucrare sulle difficoltà di migliaia di studenti ed avvantaggiare invece il settore dei privati, è fondamentale presentare delle proposte concrete di cambiamento.

Pretendiamo che il Governo convochi le associazioni universitarie che si interessano della tematica e che si sono sempre esposte per garantire una reale rappresentanza della componente studentesca.

Non abbiamo intenzione di accettare il misero privilegio allo studio che la politica continua a definire “diritto”.

Senza casa, senza futuro.