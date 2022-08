UNIONE POPOLARE * ELEZIONI: « CONSEGNATE IN TRIBUNALE LE FIRME, PRESENTI IN TUTTI I COLLEGI (ECCETTO MERANO E BRESSANONE) » (LISTA CANDIDÀTI)

17.53 - lunedì 22 agosto 2022

Unione Popolare, pur accuratamente ignorata da praticamente tutti i mezzi di comunicazione, ha consegnato in Tribunale, questa mattina, le firme raccolte per la presentazione alle elezioni, superando abbondantemente il margine richiesto e presentandosi in tutti i Collegi a parte Merano e Bressanone. L’Unione, composta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Dema (legata al capo politico Luigi de Magistris), le parlamentari del gruppo ManifestA e tante donne e uomini alla ricerca di una vera alternativa di sinistra è una lista con degli obiettivi molto chiari e netti.

E’ a favore della pace e per una drastica riduzione delle spese militari, per la tutela del lavoro e il diritto a paghe degne di questo nome, per la sostituzione delle grandi opere distruttive dell’ambiente e delle risorse idriche con piani di investimento per la cura e la manutenzione costante del territorio, per l’equità fiscale (progressività delle imposte dirette), per l’attuazione di politiche di inclusione e di miglioramento della condizione delle donne, per la garanzia dei diritti civili, per una scuola e una sanità pubbliche e di qualità, contro i processi di privatizzazione in atto da anni. Una vera alternativa che può finalmente far cambiare verso ad una politica che sta creando solo delusione, disaffezione e, peggio, rabbia e risentimento.

I nostri candidati:

CAMERA PLURINOMINALE

Francescatti Grazia, Insegnante neopensionata

Alberti Francesco, Dipendente postale

Rigotti Patrizia, Insegnante

CAMERA UNINOMINALE

Cestari Ivo, architetto, insegnante

Castellani Irene, Studentessa

Starita Elisabetta (candida al collegio uninominale 4 in Alto Adige)

SENATO Trento

Valeria Allocati, insegnante Rovereto,

Della Volpe Claudio, Docente Università Trento

Pantano Giuliano, insegnante (collegio senatoriale di Pergine)