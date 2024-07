UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI * INDUSTRIA – DATI ISTAT: DONA, «DATI PESSIMI, DOPO IL LIEVE RIMBALZO DI APRILE FATTURATO A -0,9»

10.37 - mercoledì 31 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Industria: Istat, fatturato -0,9% su mese

Unc: fatturato, dati pessimi! -4,4% su dicembre 2023

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a maggio scenda dello 0,9% sul mese precedente e del 4,8% su base annua.

“Dati pessimi! Dopo il lieve rimbalzo di aprile, il fatturato finisce in territorio negativo sia in valore che in volume, sia quello interno che quello estero, sia su base mensile che annua. Peggio di così non si può! Non si salva nessuno!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se poi confrontiamo il fatturato di oggi con quello di dicembre 2023, ossia prima della discesa, attualmente è inferiore, nei dati destagionalizzati, del 4,4%. Insomma, dati decisamente allarmanti!” conclude Dona.