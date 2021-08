UNIONE FAMIGLIE TRENTINE ALL’ESTERO * BENEFICENZA: « AL MUNICIPIO DI SFRUZ CENA IN COMPAGNIA DEL “ CORO CARÈ ALTO “, OFFERTA DI 25 EURO »

Cara/o Amica/o, ho il piacere di estenderti l’invito dell’Unione Famiglie Trentine all’Estero per una piacevole serata benefica con cena, in cui potrai gustare alcuni piatti particolari, ascoltando, in compagnia, i canti del Coro Carè Alto. L’appuntamento è per venerdì 20 agosto 2021 ad ore 20 nel piazzale sul retro del Municipio di Sfruz in Val di Non.

È richiesta un’offerta di 25 euro per la cena completa, bevande comprese, mentre l’intero ricavato servirà a finanziare attività solidali e culturali per gli emigrati trentini all’estero.

Sono necessari la prenotazione e il green pass.