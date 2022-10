UNIONE COMMERCIO TURISMO – ROVERETO E VALLAGARINA (TN)* “SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN”: « TORNA L’APPUNTAMENTO CON GIOVANI E FAMIGLIE, SABATO 29/10 (15.30) »

07.10 - venerdì 28 ottobre 2022

Non sente il peso degli anni che passano uno degli eventi diventati ormai tradizionali per Rovereto e la Vallagarina: “Shopping aspettando Halloween”, nato nell’ormai lontano 2004, che si rinnova, anno dopo anno, come uno degli appuntamenti imperdibili nel panorama delle proposte della città della Quercia rivolto ad una vasta platea: turisti, residenti, visitatori.

La 19^ edizione conferma la formula del coinvolgimento delle attività economiche e dei Distretti del centro urbano, che collaborano attivamente e che propongono anche alcuni eventi dedicati. Si parte sabato 29 ottobre con tanti appuntamenti: lo spettacolo in magia itinerante con cinque maghi che si esibiranno in gruppo spostandosi fra i cinque Distretti con uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese; dalle 15.30 la sfilata “Streghe in vespa” a cura del Vespa club Rovereto con numerose tappe in città.

Nel Distretto di S. Maria ci sarà un vero e proprio “distretto delle due ruote” con lo spettacolare “circuito di mini moto e quad” in piazzale Caduti sul lavoro, appuntamento imperdibile per tutti i bambini, che potranno provare il brivido di guidare una mini-moto elettrica o un quad, assistiti dai qualificati istruttori della Federazione motociclistica italiana ed un’esposizione di moto d’epoca a cura del Moto Club Pippo Zanini. Vespe storiche in bella mostra nella vicina piazzetta di S. Osvaldo, a cura del Vespa Club Rovereto.

Per la gioia dei più piccoli in via Roma e nell’attiguo cortile urbano ci sarà un vero e proprio “villaggio” dedicato a loro: oltre ad un originale laboratorio esperienziale di ceramica, ci saranno gli attesissimi laboratori di intaglio zucche, l’imperdibile Casetta nella Paura (per bambini coraggiosi, dai 6 anni in su, che entreranno nella casetta dove incontreranno piccole sorprese paurose e figuranti a tema, e, novità di quest’anno, la Casa nella Strega (per bambini fino a 6 anni), un percorso animato da fantasmi e zucche sorridenti, quadri strampalati e personaggi a tema Halloween divertenti e curiosi.

Tutte proposte a cura della Cooperativa Sociale Eris effetto Farfalla, che allestisce anche il Grande gioco itinerante alla scoperta nei Distretti urbani ni Rovereto: ben sette stazioni dislocate nei 5 Distretti (Corso Bettini, Piazza dell’Urban City, Borgo Santa Caterina, giardino ex Catasto, Piazza San Marco, giardino di Palazzo Sichart/Museo della Città, giardino ex chiesetta S. Osvaldo in S. Maria) con indovinelli e giochi a sorpresa. Tutti i bambini che avranno completato il gioco itinerante potranno poi recarsi nel cortile urbano di via Roma per scaldare e gustarsi gli irresistibili dolci nel grande Braciere di Marshmallow.

In via Roma e cortile urbano per tutto il week-end (da sabato 29 a lunedì 31) ci saranno il pallone gonfiabile per bambini e stand di zucchero filato, wafels, dolciumi e caldarroste. Nel Distretto della Quercia lunedì 31 ottobre “Vetrine animate” con le ballerine di Artea e le caldarroste degli Alpini di Lizzanella in via Paoli.

Nel Distretto Downtown, sempre lunedì 31, laboratorio per bambini “Vestiti paurosi Halloween”, offerto da Savoia Expert City. Gran finale con la “Sfilata di Halloween”, che partirà dal cortile urbano di via Roma alle 16.30 per attraversare il centro storico ed arrivare nella piazza dell’Urban City in corso Rosmini dove ad accogliere tutti i partecipanti ci sarà la “Piazza animata”. In serata molti gli appuntamenti per attendere e festeggiare la notte più lunga dell’anno, la “notte ni Halloween”: in molti locali del centro, infatti, verranno organizzati eventi dedicati e dj set mentre ristoranti e bar proporranno pizze e piatti a tema Halloween, per chiudere in allegria una tre giorni che sarà, come sempre, indimenticabile.