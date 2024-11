UNIMPRESA * SETTORE BANCARIO: «INIZIATIVA UNICREDIT SU BANCO BPM, PER COMPETERE CON I GRANDI OPERATORI INTERNAZIONALI»

19.26 - lunedì 25 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

«L’iniziativa di UniCredit su Banco Bpm rappresenta un evento di grande rilievo, non solo per il settore bancario italiano, ma anche per l’assetto degli equilibri competitivi fra le banche nel contesto europeo, destinati a cambiare. È un’operazione inattesa che apre nuovi scenari strategici, con implicazioni di natura industriale e politica, alla base della quale c’è la volontà di consolidare un sistema bancario nazionale per renderlo più solido e in grado di competere con i grandi operatori internazionali.

Dal punto di vista tecnico, la fusione prospettata potrebbe favorire un rafforzamento significativo del peso di UniCredit sul mercato, con la possibilità di generare importanti sinergie in termini di efficienza operativa. Auspichiamo sin d’ora che l’operazione sia capace di tutelare il ruolo delle banche come motore di sviluppo economico territoriale: la politica bancaria deve essere orientata alla sostenibilità sociale oltre che economica.

In un momento in cui il sistema creditizio italiano è sotto pressione per adattarsi alle sfide tecnologiche e normative imposte dall’Unione europea, i vertici dei gruppi bancari hanno la responsabilità di garantire fusioni che non compromettano il credito a famiglie e imprese». Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, commentando l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm annunciata oggi dal gruppo UniCredit.