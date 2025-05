UNIMPRESA * PRIMO MAGGIO: «CHIEDIAMO UN PATTO PER IL LAVORO, FONDATO SULLA CENTRALITÀ DELLA PICCOLA IMPRESA»

17.36 - giovedì 1 maggio 2025

«Il lavoro non si crea per decreto, ma cresce dove c’è impresa. Per questo chiediamo al governo, al Parlamento e alle forze sociali di costruire insieme un patto per il lavoro fondato sulla centralità della piccola impresa. Un patto che rilanci l’apprendistato, migliori le politiche attive e rafforzi la formazione professionale, con un’attenzione particolare ai giovani e al Mezzogiorno.

La Festa del Lavoro è, oggi più che mai, un’occasione per riflettere sul valore autentico del lavoro come pilastro della nostra Repubblica e motore della coesione sociale. In questa giornata simbolica, il pensiero di Unimpresa va a tutti i lavoratori italiani, con particolare attenzione a coloro che operano nelle micro, piccole e medie imprese, vera spina dorsale del nostro tessuto economico e produttivo». Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara. «Le nostre imprese garantiscono oltre il 70% dell’occupazione privata del Paese: sono officine di competenze, luoghi in cui si costruisce ogni giorno il futuro dell’Italia.

Ma per continuare a creare lavoro stabile, tutelato e di qualità, c’è bisogno di un sistema che le accompagni, le sostenga, le valorizzi. Occorre una fiscalità più leggera, un accesso al credito più equo, una burocrazia più snella. E, soprattutto, servono politiche del lavoro che premino chi assume, chi investe sul capitale umano, chi innova e rischia. Oggi celebriamo il lavoro, ma domani dobbiamo proteggerlo, renderlo più forte e più inclusivo. Unimpresa continuerà a essere in prima linea per difendere il diritto al lavoro e il diritto d’impresa, due facce della stessa medaglia, due condizioni essenziali per uno sviluppo economico davvero sostenibile, equo e duraturo» aggiunge il presidente di Unimpresa.