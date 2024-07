UNIMPRESA * LEGGE BILANCIO 2025: «PMI, CONCENTRARE RISORSE PER RIDURRE PRESSIONE FISCALE»

11.11 - sabato 13 luglio 2024

«Subito dopo l’estate, il governo dovrà predisporre la legge di bilancio per il 2025. La crescita del prodotto interno lordo italiano sarà forse più alta rispetto alle precedenti previsioni: sia per quest’anno sia per il successivo il pil sarà superiore all’1 per cento: un valore ancora basso e non adeguato alla storia italiana, ma senza dubbio capace di incoraggiarci e di evitare la prospettiva allarmante della stagnazione. Per la prossima legge finanziaria chiederemo al governo di concentrare ancora le risorse sulla riduzione del cuneo fiscale, in particolare per le imprese più piccole». Lo ha detto il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, in occasione di una riunione del consiglio nazionale dell’associazione a Castellammare di Stabia.

«La nostra indicazione al governo, con il quale abbiamo costruito, in quasi due anni, un dialogo di proficua collaborazione, ma sempre nel doveroso rispetto dei ruoli e senza alcuna commistione, si basa sul presupposto, ormai accettato universalmente, che il cuore pulsante dell’economia italiana sono le micro e piccole imprese italiane. Ed è guardando a questa stella polare che intendiamo proseguire il percorso di Unimpresa: un’organizzazione che nel tempo ha dimostrato di essere molto più di un’associazione di rappresentanza, molto più di una struttura di servizi e di consulenza. Unimpresa è diventata, nei fatti, l’unica struttura nazionale che è in grado, trasversalmente, di dare ascoltare tutti e, allo stesso tempo, di dare voce alla vera, grande imprenditoria italiana, nella quale sono impliciti tutti i valori del Paese, la nostra cultura, la sapienza, il nostro saper fare che resta un unicum a livello mondiale. Questo è il made in Italy che intendiamo difendere e valorizzare» ha aggiunto Ferrara.