UNIMPRESA * FISCO: «LA RIFORMA FISCALE PUÒ RAPPRESENTARE UNA SVOLTA, MA SERVONO CORAGGIO ED ASCOLTO»

16.19 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

«La riforma fiscale può rappresentare una svolta, ma solo se affrontata con visione, coraggio e ascolto. Semplificare non significa banalizzare e ridurre le tasse non deve tradursi in nuovi squilibri: il governo ha davanti un’occasione storica, la vera sfida sarà coglierla ascoltando davvero chi ogni giorno contribuisce alla crescita del Paese. Per rendere la riforma davvero efficace servono correttivi mirati, dalla riduzione dei contenziosi a un sistema di premialità per i contribuenti in regola, fino a nuove forme di digitalizzazione come il cloud fiscale per le pmi. Centrale resta la tutela della progressività, con correttivi alla flat tax per evitare disuguaglianze. “Il sistema va reso più equo e più trasparente – conclude Unimpresa – evitando che le piccole imprese continuino a essere il bersaglio principale del fisco italiano». Lo sostiene il consigliere nazionale di Unimpresa, Marco Salustri.

«La riforma fiscale, che il governo sta portando avanti è, almeno sulla carta, una delle più ambiziose degli ultimi anni. L’intento è chiaro: semplificare il sistema, alleggerire il peso delle tasse e rendere più equa la distribuzione del prelievo. Tutto giusto e condivisibile. Ma tra annunci, bozze e dichiarazioni, il timore è che si finisca per mancare l’obiettivo più importante: correggere davvero quelle distorsioni strutturali che da troppo tempo penalizzano chi produce valore in Italia. Unimpresa, fin dalla sua costituzione, ha sempre fatto proposte al governo proprio per semplificare e normalizzare il fisco italiano al fine di renderlo più giusto ed equo per tutti i contribuenti. Ci sono, va detto, alcuni elementi positivi.

La semplificazione normativa, ad esempio, è un passo ormai non più rinviabile: ridurre il numero di aliquote e accorpamenti può rendere il sistema più leggibile e meno soggetto a interpretazioni arbitrarie anche se, va detto, sarebbe meglio una decompressione degli scaglioni Irpef per ridurre il fenomeno elusivo come già sostenuto da Unimpresa. Anche la flat tax incrementale, per i lavoratori autonomi, può essere uno strumento interessante: tassare solo l’incremento di reddito rispetto all’anno precedente significa incentivare la crescita e premiare chi investe. C’è poi la digitalizzazione, con l’estensione della fatturazione elettronica e dei controlli automatizzati, che può davvero aiutare a ridurre l’evasione e migliorare l’efficienza. Ma non mancano le ombre. La flat tax, infatti, se estesa troppo, rischia di indebolire il principio costituzionale della progressività, favorendo i redditi più alti e aumentando le disuguaglianze.

Inoltre, mentre si promette meno burocrazia, si rafforzano i poteri dell’Agenzia delle Entrate, con controlli incrociati e presunzioni di reddito che potrebbero generare nuove tensioni» osserva il consigliere nazionale di Unimpresa. Molto importante il nodo delle piccole imprese: nel 2024 il 43% degli accertamenti fiscali ha colpito proprio le pmi, che continuano a essere il bersaglio principale, nonostante siano il motore dell’economia nazionale. «Per rendere questa riforma davvero efficace, servono interventi più coraggiosi e mirati. Un’idea interessante è quella del “cloud fiscale” per le pmi: un sistema digitale condiviso tra imprese e Fisco che potrebbe ridurre i contenziosi e aumentare la trasparenza.

Sarebbe utile anche introdurre meccanismi di premialità per chi è in regola, come certificazioni di conformità o rating di affidabilità. Sostanziale il tema del contenzioso tributario, che va snellito e reso più equo, evitando che l’accertamento si trasformi in una condanna preventiva. Infine, è fondamentale tutelare la progressività: se si vuole mantenere la flat tax, servono correttivi, come soglie di esenzione o contributi di solidarietà. In sintesi, questa riforma può essere una svolta. Ma solo se affrontata con visione, ascolto e coraggio. Semplificare non significa banalizzare e ridurre le tasse non deve tradursi in nuovi squilibri. Il governo ha davanti a sé un’occasione storica: la vera sfida è capire se saprà coglierla, ascoltando davvero chi ogni giorno contribuisce alla crescita del Paese» aggiunge Salustri.