UNICREDIT * AZIONI PROPRIE: “AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO, DAL 25 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2025”

18.56 - lunedì 4 agosto 2025

UniCredit: aggiornamento sull’esecuzione del

programma di acquisto di azioni proprie nel

periodo dal 25 luglio al 1 agosto 2025

Milano, 4 agosto 2025 – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. (la “Società” o “UniCredit”) comunicato al mercato il 24 luglio scorso e avviato in data 25 luglio 2025 in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 27 marzo 2025 (la “Prima Tranche del Residuo SBB 2024”) – sulla base delle informazioni fornite da BNP Paribas SA quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. “riskless principal” o “matched principal”), alla Prima Tranche del Residuo SBB 2024 – UniCredit rende noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del

Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate.

Nella tabella sottostante vengono riportate in forma aggregata su base giornaliera le

operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360) effettuate nel

periodo dal 25 2025 a 1 agosto 2025.

RIEPILOGO OPERAZIONI DI ACQUISTO DAL 25 LUGLIO 2025 ALL’1 AGOSTO2025

DATA TIPO OPERAZIONE VOLUME

AGGREGATO

PREZZO MEDIO

PONDERATO (EURO)

MERCATO

25 luglio 2025 Acquisto 485.000 61,5228 MTA

28 luglio 2025 Acquisto 675.000 62,1486 MTA

29 luglio 2025 Acquisto 615.000 62,9287 MTA

30 luglio 2025 Acquisto 590.000 63,7757 MTA

31 luglio 2025 Acquisto 623.000 64.4979 MTA

1 agosto 2025 Acquisto 930.000 62,9881 MTA

TOTALE 3.918.000 63,0114

Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è

disponibile in formato Excel nel sito www.unicreditgroup.eu (sezione “Press & Media” /

Alla data del 1 agosto 2025, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Residuo SBB 2024,

UniCredit ha acquistato un totale di n. 3.918.000 azioni, pari allo 0,25% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a Euro 246.878.801,20 (equivalente al 13,72%

dell’importo complessivo della Prima Tranche del Residuo SBB 2024).