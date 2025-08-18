UNICREDIT * “ACCELERATION”: «COMPLETATA CON SUCCESSO LA FUSIONE TRA “UNICREDIT BANK ROMANIA” E “ALPHA BANK ROMANIA”»

17.12 - lunedì 18 agosto 2025

Completata con successo la fusione tra UniCredit Bank Romania e Alpha Bank Romania • Integrazione realizzata in tempi record sia a livello di rete che di tecnologia • La nuova banca combinata in Romania è ora aperta a tutti i clienti • Raggiunto un altro traguardo importante del percorso di UniCredit Acceleration dopo l’internalizzazione delle attività di assicurazione vita in Italia • UniCredit Group posizionato su un percorso credibile di crescita organica sostenibile.

La fusione tra UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank in Romania) e Alpha Bank România S.A. (Alpha Bank Romania) è stata completata con successo. La nuova UniCredit Bank rafforza la posizione di mercato del Gruppo UniCredit nel Paese sia nel segmento corporate che in quello retail. La banca risultante detiene l’11% di quota di mercato in termini di attivi, il 13% nei prestiti (inclusi quelli di UniCredit Consumer Financing) e l’11% nei depositi dei clienti. UniCredit Bank in Romania dispone ora di una rete di circa 300 filiali, garantendo una prossimità ottimale ai clienti e un accesso efficiente a diverse soluzioni finanziarie.

I clienti possono inoltre contare su una rete di 900 sportelli ATM distribuiti nel Paese. Complessivamente, la nuova banca conta oltre 4.800 dipendenti, inclusi quelli provenienti da Alpha Bank Romania. Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha dichiarato: “L’integrazione di Alpha Bank e UniCredit in Romania è stata completata senza intoppi e in tempi record, dimostrando ancora una volta la capacità di UniCredit di integrare in maniera decisa ed efficiente sistemi e organizzazioni complessi in un’unica realtà, a beneficio dei nostri clienti, delle nostre persone, degli azionisti e di tutti gli stakeholder.

Questa operazione di acquisizione e fusione di Alpha Bank Romania consente a UniCredit di rafforzare la propria posizione di mercato e di liberare nuovo potenziale di crescita accelerata e profittevole, sia per noi che per i nostri clienti. La lunga presenza di Alpha in Romania continua attraverso il mantenimento di una quota del 9,9% in UniCredit Bank Romania, rafforzando il nostro ruolo strategico nell’Europa orientale, una regione in continua evoluzione.

UniCredit Group ha davanti a sé un percorso credibile di crescita organica sostenibile e di qualità.” Il completamento dell’operazione rappresenta anche il raggiungimento del primo traguardo di un altro dei principali acceleratori di crescita di UniCredit, dopo la recente internalizzazione delle attività di assicurazione vita in Italia, a ulteriore conferma della sostenibilità della crescita organica di qualità del Gruppo. Mihaela Lupu, CEO di UniCredit Bank in Romania, ha commentato: “Con il completamento della fusione diventiamo una banca più forte e meglio posizionata per il futuro.

Siamo stati felici di constatare la grande energia che ha caratterizzato la collaborazione tra i nostri team, che si sono completati a vicenda riuscendo a diventare un’unica banca in soli 9 mesi. I clienti di Alpha Bank Romania, ai quali do il benvenuto in UniCredit, potranno beneficiare di una gamma più ampia di soluzioni finanziarie, di una rete estesa di filiali e sportelli ATM, e della migliore tecnologia bancaria.” UniCredit S.p.A. ha acquistato da Alpha International Holdings S.M.S.A., società interamente controllata da Alpha Services and Holdings S.A., una partecipazione pari al 90,1% di Alpha Bank Romania per un corrispettivo costituito dal 9,9% del capitale sociale di UniCredit Romania e da circa 255 milioni di euro in contanti.

Tutte le informazioni sulla fusione tra UniCredit Bank Romania e Alpha Bank Romania sono disponibili sul sito www.unicredit.ro/alphabank; inoltre, un team dedicato risponde 24 ore su 24 alle domande dei clienti al numero +40 021 200 2752 o all’indirizzo e-mail bineaivenit@unicredit.ro.