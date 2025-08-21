UNICEF * UCRAINA – NUOVO STUDIO: «IL 34% DEI BAMBINI CONSIDERA ESAMI E TEST PIÙ STRESSANTI DELLE SIRENE ANTIAEREE»

10.55 - giovedì 21 agosto 2025

UNICEF/Ucraina: per il 47% degli ucraini alti livelli di stress- nuovo studio. Pubblicati i risultati di un nuovo studio che ha coinvolto quasi 12 mila adulti, adolescenti e bambini.

La guerra è diventata in modo preoccupante parte della vita quotidiana di molti bambini: circa il 34% dei bambini ha identificato gli esami e i test come una delle principali fonti di stress, superando il 27% che ha citato le sirene antiaeree.

Secondo un nuovo studio pubblicato nell’ambito del programma ucraino per la salute mentale “Come stai?” — un’iniziativa della First Lady Olena Zelenska in collaborazione con l’UNICEF – circa il 47% degli ucraini riferisce livelli elevati di stress, mentre il 73% mostra un certo grado di resilienza nell’adattarsi e affrontare le sfide odierne. Allo stesso tempo, il 20% delle persone riferisce sia livelli elevati di stress che bassa resilienza, indicando la necessità di ulteriore sostegno.

I risultati rivelano anche che avere figli aiuta le famiglie a sviluppare la resilienza allo stress, con i genitori di età compresa tra i 36 e i 55 anni che risultano i più resilienti. L’occupazione, un reddito stabile, gli hobby e il sostegno familiare sono indicati dagli intervistati come ulteriori fattori che rafforzano la resilienza.

Lo studio ha coinvolto quasi 12.000 adulti, adolescenti e bambini e fa parte di uno sforzo collaborativo volto a creare programmi scientificamente fondati per migliorare il benessere mentale dei bambini e delle famiglie in Ucraina.

I cinque principali fattori di stress identificati dai genitori: mancanza di denaro per acquistare i beni di prima necessità: 59%; paura scatenata dalle sirene antiaeree: 44%; litigi con i propri cari: 38%; esposizione a notizie negative: 32%; rumori forti e improvvisi: 29%.

Le persone che vivono vicino alle zone di conflitto, i residenti delle città e coloro che hanno un reddito basso sono tra i più vulnerabili. Tra i gruppi vulnerabili figurano anche i coniugi e i partner del personale militare e i bambini che hanno un genitore al fronte.

“La salute mentale è alla base del benessere di ogni bambino”, ha affermato Shameza Abdulla, Rappresentante ad interim dell’UNICEF in Ucraina. “Questa ricerca rivela non solo l’importanza di avere caregiver amorevoli e coinvolti, ma anche come la genitorialità possa migliorare la resilienza degli adulti, aiutando la famiglia ad affrontare meglio lo stress di vivere in tempo di guerra. C’è un urgente bisogno di sostenere le famiglie attraverso l’accesso a servizi sociali e risorse di qualità per il loro benessere mentale, indipendentemente dalle loro condizioni di vita e dal luogo in cui vivono”, ha aggiunto Abdulla.

La ricerca ha dimostrato che i bambini che parlano apertamente dei propri sentimenti con i genitori affrontano meglio lo stress. Anche il sostegno familiare, la comunicazione con i coetanei e gli hobby condivisi migliorano la salute mentale. Gli hobby legati all’attività fisica sono i più comuni e sono associati a una maggiore resilienza, soprattutto tra i bambini, gli adolescenti e i giovani. Anche condividere gli hobby tra bambini e caregiver è vantaggioso: il 57% dei bambini e il 64% dei genitori hanno affermato che questo li aiuta ad affrontare lo stress.