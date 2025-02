UNICEF * UCRAINA: «NESSUN LUOGO È SICURO, 2.500 BAMBINI UCCISI O FERITI IN 3 ANNI DI GUERRA»

18.51 - venerdì 21 febbraio 2025



Ucraina: nessun luogo è sicuro. Oltre 2500 bambini uccisi o feriti in 3 anni di guerra. Devastante impatto della guerra sui bambini ucraini. A tre anni dall’inizio della guerra su larga scala, più di 2.520 bambini sono stati uccisi o feriti.

Nessun luogo è sicuro. Scuole, reparti di maternità e ospedali pediatrici sono stati tutti colpiti da attacchi.

Drammatici i risultati del sondaggio condotto dall’UNICEF su oltre 23.000 bambini. Dichiarazione di Toby Fricker, Responsabile Advocacy e Comunicazione UNICEF Ucraina.

“Un bambino su cinque in Ucraina ha dichiarato di aver perso un parente o un amico stretto dall’escalation della guerra di tre anni fa. Un bambino su tre ha riferito di sentirsi così disperato e triste da non poter svolgere le proprie attività abituali. Queste sono le risposte di oltre 23.000 bambini che hanno preso parte a un sondaggio condotto dall’UNICEF e pubblicato oggi, e ricordano senza mezzi termini la perdita e il dolore che pervadono l’infanzia in Ucraina.

A tre anni dall’inizio della guerra su larga scala, più di 2.520 bambini sono stati uccisi o feriti, secondo i dati verificati dalle Nazioni Unite – il numero reale è probabilmente molto più alto. La situazione sta peggiorando. Nel 2024 c’è stato un aumento del 50% delle vittime tra i bambini rispetto al 2023.

Nessun luogo è sicuro. Scuole, reparti di maternità e ospedali pediatrici sono stati tutti colpiti da attacchi. Complessivamente, secondo i dati verificati dalle Nazioni Unite, sono state danneggiate o distrutte circa 780 strutture sanitarie e più di 1.600 scuole.

A Odessa, questa settimana, una clinica che fornisce assistenza a 40.000 bambini e un asilo che serve 250 bambini sono stati gravemente danneggiati in un attacco.

Quando un ospedale pediatrico viene colpito, una scuola bombardata o una rete elettrica distrutta, i bambini soffrono anche quando sopravvivono. Il loro benessere e il loro sviluppo ne risentono ancora una volta. Le scuole sono luoghi di apprendimento per i bambini e sono un’ancora di salvezza che fornisce un senso di sicurezza, normalità e speranza per il futuro. Eppure, quasi il 40% dei bambini in Ucraina studia solo online o attraverso un misto di lezioni in presenza e a distanza.

L’impatto sull’istruzione è stato immenso: Le valutazioni registrano una perdita media di apprendimento di due anni in alcune materie.

L’UNICEF ha sostenuto la riabilitazione dei rifugi per renderli il più sicuri possibile. Abbiamo formato gli insegnanti e istituito classi di recupero per aiutare i bambini a recuperare le perdite di apprendimento il più rapidamente possibile.

L’impatto sullo sviluppo e sulla salute mentale dei bambini è altrettanto preoccupante. Non dimentichiamo che i bambini e i giovani di tutto l’Est (del paese) hanno vissuto quasi 11 anni di guerra.

E ci sono ancora 3,7 milioni di sfollati interni e più di 6,8 milioni di persone che vivono fuori dal Paese. Nei Paesi ospitanti vicini, la metà dei bambini ucraini in età scolare non è iscritta ai sistemi scolastici nazionali.

Mentre i bambini e i giovani di tutte le età sono a rischio, quelli nati quando è iniziata l’escalation della guerra hanno ormai compiuto tre anni. Hanno trascorso i loro primi anni – quando il cervello si sviluppa più rapidamente e si gettano le basi per la vita – in mezzo a stress e perdite estreme. Questo li espone a un rischio maggiore di disturbi psicologici e a una salute fisica più cagionevole per la vita.

Le conseguenze possono essere anche intergenerazionali. Ecco perché un intervento tempestivo è così fondamentale. Come ad esempio, le squadre mobili sostenute dall’UNICEF che includono operatori che rispondono immediatamente dopo gli attacchi, e le visite a domicilio da parte di infermieri in prima linea e in altre aree del Paese, che forniscono assistenza sanitaria e olistica di vitale importanza, compresa l’identificazione delle sfide dello sviluppo e indicazioni per i genitori. Stiamo collaborando con loro non solo per la nostra risposta umanitaria, ma anche per gli sforzi di sviluppo.

Sappiamo che quando si investe nella salute e nello sviluppo della prima infanzia, il ritorno dell’investimento a lungo termine è di

9 a 1. Migliorare l’accesso e la qualità dei servizi per la prima infanzia è un’ottima cosa. Migliorare l’accesso e la qualità di questi servizi contribuirà a creare un ambiente in cui le persone vorranno tornare.

Abbiamo visto come, nonostante le sfide estreme, i bambini, i giovani e le famiglie dell’Ucraina, così come gli straordinari operatori sociali, gli insegnanti e i tecnici dell’acqua, abbiano dimostrato un’incredibile determinazione. Stiamo lavorando insieme a loro non solo per la nostra risposta umanitaria, ma anche attraverso gli sforzi di sviluppo.

Il programma di formazione ‘Better Care’ – per garantire che ogni bambino cresca in una famiglia e non in un istituto – non si sta realizzando solo nell’Ucraina occidentale, ma anche qui, nelle zone di prima linea.

Investire nei bambini e nei giovani in Ucraina non è negoziabile, non solo perché è la cosa giusta da fare per la loro protezione e il loro benessere, ma anche per il futuro dell’Ucraina. Ciò che serve, in ultima analisi, è una pace reale e duratura in cui ogni bambino possa realizzare i propri diritti.