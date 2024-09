UNICEF * UCRAINA: «L’INIZIO DELL’ ANNO SCOLASTICO SEGNATO DA ATTACCHI DISTRUTTIVI, DALL’INIZIO DELLA GUERRA (FEBBRAIO 2022) 2.180 BAMBINI SONO STATI UCCISI O FERITI»

09.28 - martedì 3 settembre 2024

Dall’inizio dell’escalation della guerra a febbraio 2022, più di 2.180 bambini sono stati uccisi o feriti e più di 1.300 strutture scolastiche sono state danneggiate o distrutte. L’inizio del nuovo anno scolastico in Ucraina è stato segnato da attacchi mortali e distruttivi, che hanno ulteriormente compromesso l’apprendimento dei bambini nel Paese.

A Kiev, secondo le notizie, sono state danneggiate scuole mentre i bambini si sono svegliati con forti esplosioni nelle prime ore del mattino di lunedì.

Alla vigilia del primo giorno di scuola, le strutture scolastiche sarebbero state danneggiate nella regione di Kherson e nella città di Sumy, dove, secondo le autorità locali, 6 bambini sono stati feriti. Questo avviene in seguito ai successivi attacchi mortali nella città di Kharkiv dello scorso 30 agosto e 1° settembre, in cui 1 bambino è stato ucciso e altri 29 sono stati feriti secondo le ultime notizie.

Dall’inizio dell’escalation della guerra a febbraio 2022, più di 2.180 bambini sono stati uccisi o feriti e più di 1.300 strutture scolastiche in Ucraina sono state danneggiate o distrutte. Questi sono i dati verificati dalle Nazioni Unite, ma i numeri reali sono probabilmente più alti.

“La guerra sta privando i bambini in Ucraina della loro infanzia. Sta togliendo loro il diritto a un’istruzione di qualità. Per prevenire ulteriori perdite di apprendimento, i bambini in Ucraina devono essere supportati per consentire che continuino a studiare in sicurezza, sia di persona sia online,” ha dichiarato John Marks, Vice Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina.

I bambini in Ucraina stanno entrando nel quinto anno di istruzione interrotta, con l’escalation della guerra adesso al terzo anno, dopo la pandemia da COVID-19. I bambini di tutta l’Ucraina mostrano segni di una diffusa perdita di apprendimento. I dati del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA), condotto in Ucraina nel 2022 e pubblicato alla fine del 2023, mostrano che l’entità dei divari di apprendimento riscontrati nel 2022 rispetto al 2018 equivale a due anni di perdita in lettura e a un anno di perdita in matematica.

Bambini e famiglie nelle aree di prima linea nelle regioni di Donetsk e Sumy sono sfollati a causa dell’intensificarsi delle ostilità. Al 31 agosto 2024, le autorità locali della regione di Donetsk hanno riferito di aver evacuato 3.500 civili, tra cui 400 bambini, al giorno. È stato segnalato anche un aumento delle evacuazioni dalla zona di confine nella regione di Sumy. Con le evacuazioni che continueranno per tutta la prima settimana di scuola, i bambini in movimento potrebbero perdere giorni di scuola o lezioni online mentre cercano sicurezza in altre parti dell’Ucraina.

I continui allarmi antiaerei costringono i bambini a trasferirsi nei rifugi, interrompendo le lezioni e il sonno. Gli attacchi hanno un impatto sulla fornitura di elettricità nel Paese, causando interruzioni di corrente che interrompono le lezioni nelle scuole e l’accesso all’apprendimento online.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e della Scienza, a maggio 2024, circa 4,6 milioni di bambini in Ucraina dovevano affrontare ostacoli all’istruzione, tra cui circa 2 milioni direttamente interessati dalla chiusura di scuole e asili. La maggior parte delle scuole nelle regioni orientali, vicine alle aree in cui sono in corso combattimenti, sono rimaste chiuse.

La nuova strategia “Scuola Offline” del Governo dell’Ucraina ha l’obiettivo di far tornare circa 350.000 bambini all’apprendimento in persona e misto, dove possibile e in sicurezza. Per le aree in cui questo non è possibile, la strategia mira a migliorare la qualità dell’apprendimento a distanza.

L’UNICEF sta contribuendo a garantire ai bambini ucraini l’accesso all’istruzione formale e non formale, compreso l’apprendimento precoce, sostenendo la riabilitazione dei rifugi nelle scuole e negli asili, fornendo materiale e attrezzature per l’apprendimento, conducendo lezioni di recupero, istituendo centri di apprendimento digitale e dotando gli insegnanti di competenze per fornire supporto per la salute mentale e psicosociale ai loro studenti.

“L’uccisione e la mutilazione di bambini e gli attacchi alle scuole sono gravi violazioni dei diritti dei bambini. Il diritto dei bambini all’istruzione deve essere protetto. Mentre la guerra continua, hanno bisogno di ambienti di apprendimento sicuri dove poter interagire e svilupparsi con i loro coetanei. In definitiva, i bambini ucraini hanno bisogno che si ponga fine alla guerra, in modo da poter tornare ad essere bambini”, ha dichiarato Marks.