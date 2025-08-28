UNICEF * UCRAINA: DE DOMINICIS, «QUATTRO BAMBINI UCCISI E ALMENO 10 FERITI IN UNA SERIE DI ATTACCHI A KIEV»

18.06 - giovedì 28 agosto 2025

UNICEF/Ucraina: quattro bambini uccisi e almeno 10 feriti in una serie di attacchi a Kiev.

Dichiarazione di Regina De Dominicis, Direttrice regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia centrale

“Una serie di attacchi mortali ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, uccidendo, secondo le notizie, quattro bambini, tra cui un neonato. Almeno 10 bambini sarebbero rimasti feriti. I bambini erano a casa nei loro letti, cercando di dormire.

Ancora una volta, la vita di alcuni bambini è stata stroncata. Ancora una volta, alcune famiglie dovranno affrontare un lutto che durerà tutta la vita. E ancora una volta, i bambini feriti e quelli esposti a tali orrori devono ora intraprendere un lungo percorso di recupero.

Questa mattina, i miei colleghi a Kiev hanno visto i resti delle vite dei bambini – vestiti, giocattoli e scarpe – sparsi sul marciapiede della zona residenziale colpita nel sobborgo di Darnytskyi della capitale.

Secondo le notizie, anche un asilo è stato danneggiato, proprio una settimana prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Invece della speranza e della gioia che dovrebbero accompagnare l’inizio delle lezioni, gli scolari continuano a vivere nella paura incessante, senza sapere quando e dove potrebbe verificarsi il prossimo attacco.

Porgiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutte le persone colpite e chiediamo nuovamente un cessate il fuoco incondizionato e la pace per ogni bambino.

L’UNICEF e i nostri partner locali stanno aiutando le famiglie colpite, anche attraverso il sostegno psicosociale e l’assistenza in denaro, per aiutare quantomeno ad avviare il processo di ricostruzione per le famiglie che hanno perso tutto. Gli attacchi con armi esplosive contro aree popolate devono finire e la vita dei bambini deve essere protetta”.