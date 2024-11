UNICEF * UCRAINA: «CONSEGNATE 270 MILA DOSI DI VACCINO, CONTRO TETANO E DIFTERITE»

11.16 - domenica 10 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Unicef ha consegnato 270 mila dosi di vaccino contro tetano e difterite (Td) per garantire la disponibilità ininterrotta di vaccini per l’immunizzazione di routine. “La guerra può portare a una maggiore diffusione delle infezioni”, ha dichiarato John Marks, Vice rappresentante dell’Unicef per le operazioni in Ucraina. “L’Unicef continua a procurare e consegnare vaccini per proteggere bambini e adulti dalle malattie prevenibili con il vaccino”, ha aggiunto Marks.

I vaccini sono stati acquistati con fondi del Governo francese e forniti su richiesta del Ministero della Sanità ucraino. L’Unicef è impegnato a rendere più accessibili i vaccini in Ucraina, procurando vaccini essenziali. All’inizio del 2024, con il sostegno del Governo giapponese, L’Unicef ha fornito all’Ucraina 60 mila dosi di vaccino Penta, un vaccino combinato che protegge da difterite, tetano, pertosse, epatite B e Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) per i bambini nel primo anno di vita.

Nel corso del 2024, su richiesta del Ministero della Salute ucraino, L’Unicef ha inoltre fornito 350.000 dosi di vaccino DPT (difterite, pertosse e tetano), 340 mila dosi di vaccino antipolio orale, 403 mila e 200 dosi di vaccino Omicron specifico contro il Covid-19, 52 mila e 800 dosi di vaccino Pfizer contro il coronavirus pediatrico e 108 mila e 200 dosi di vaccino Mmr (morbillo, parotite e rosolia). Questi sforzi sono stati sostenuti dal Governo giapponese, dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) e dall’Alleanza globale per i vaccini e l’immunizzazione (Gavi).

L’Unicef sta collaborando con Usaid, la Banca Mondiale e l’iniziativa Covax per modernizzare l’infrastruttura della catena del freddo in Ucraina. Attualmente, circa il 95% delle strutture sanitarie in Ucraina è dotato di moderni sistemi di catena del freddo e di monitor elettronici per rilevare le temperature di conservazione dei vaccini, garantendo una conservazione affidabile ed efficace dei vaccini in tutto il Paese.