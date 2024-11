UNICEF * UCRAINA: «ALMENO 2.406 BAMBINI UCCISI O FERITI DALL’ESCALATION DELLA GUERRA, 16 OGNI SETTIMANA»

14.53 - lunedì 18 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UNICEF/Ucraina: almeno 2.406 bambini uccisi o feriti – ovvero 16 ogni settimana – dall’escalation della guerra, circa 1.000 giorni fa.

659 bambini sono stati uccisi e 1.747 feriti dall’escalation della guerra. Molti bambini spendono l’equivalente di fino a 6 ore al giorno a rifugiarsi in sotterranei sotto le sirene dei raid aerei. Da agosto 2024, circa 170.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nell’est del paese, aggiungendosi ai circa 3,6 milioni di sfollati all’interno dell’Ucraina e gli oltre 6,7 milioni che hanno trovato rifugio nei paesi esteri. In Europa, 9 rifugiati Ucraini su 10 sono donne e bambini. Negli ultimi mille giorni sono stati danneggiati o distrutti almeno 1.496 istituti scolastici e 662 strutture sanitarie. Circa 1,7 milioni di bambini non hanno acqua sicura e 3,4 milioni non hanno accesso a servizi igienici centralizzati.

Secondo le ultime notizie disponibili verificate, almeno 2.406 bambini sono stati uccisi o feriti dall’escalation della guerra in Ucraina, circa 1.000 giorni fa. Oltre alle vittime infantili, che comprendono 659 bambini uccisi e 1.747 feriti – ovvero almeno 16 bambini uccisi o feriti ogni settimana – milioni di bambini continuano ad avere vite sconvolte a causa degli attacchi in corso.

Solo la scorsa settimana, una madre e i suoi 3 figli – il più piccolo di soli due mesi – sono stati uccisi in un bombardamento che ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih nell’Ucraina centrale. I bambini nella regione del Donbass nella parte orientale del paese hanno affrontato adesso più di 10 anni di conflitto.

I bambini stanno sopportando ostilità incessanti, sfollamento prolungato e grave mancanza di risorse essenziali che comprendono acqua sicura, elettricità e altre necessità. L’intensificarsi degli attacchi sul territorio ucraino ha aumentato notevolmente le vittime civili e i danni alle infrastrutture dal luglio di quest’anno.

“Il peso sui bambini è sconcertante e inaccettabile,” ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. “I bambini sono stati uccisi nei loro letti, negli ospedali e nei parco giochi, lasciando le famiglie devastate dalle perdite delle loro giovani vite o da ferite che hanno cambiato la vita.”

Gli attacchi hanno gravemente interrotto I servizi idrici, di riscaldamento e elettricità. Tra il 22 marzo e il 31 agosto 2024, gli attacchi alle infrastrutture energetiche in Ucraina hanno distrutto 9 gigawatt (GW) di capacità di produzione di energia elettrica, pari alla metà del fabbisogno dell’Ucraina durante i mesi invernali.

“Milioni di bambini vivono con costante paura, molti spendono l’equivalente di fino a 6 ore al giorno a rifugiarsi in sotterranei sotto le sirene dei raid aerei,” ha proseguito Russell. “Senza un maggiore e continuativo sostegno per i bambini, le ferite psicologiche di questa guerra avranno conseguenze per generazioni.”

Dall’agosto 2024, circa 170.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nell’est del paese, con molti evacuati dalle aree dove si verificano intensi combattimenti, aggiungendosi ai circa 3,6 milioni che rimangono sfollati all’interno dell’Ucraina e gli oltre 6,7 milioni che hanno trovato rifugio nei paesi esteri. In Europa, 9 rifugiati Ucraini su 10 sono donne e bambini.

Nelle regioni in prima linea, quasi 3 milioni di persone hanno un disperato bisogno di riscaldamento, acqua potabile e assistenza sanitaria, mentre scuole e ospedali continuano a essere presi di mira. Secondo i dati delle Nazioni Unite, negli ultimi mille giorni sono stati danneggiati o distrutti almeno 1.496 istituti scolastici e 662 strutture sanitarie.

Circa 1,7 milioni di bambini non hanno acqua sicura e 3,4 milioni non hanno accesso a servizi igienici centralizzati, aumentando il rischio di contrarre malattie in un contesto di temperature in picchiata. “Le scuole, gli ospedali e le infrastrutture civili non sono solo edifici fisici, sono ancore di salvezza e simboli di speranza per la ripresa e la resilienza dei bambini”, ha dichiarato Russell. “I bambini ucraini devono essere protetti dagli orrori duraturi di questa guerra. Il mondo non può rimanere in silenzio mentre soffrono”.

Nonostante le sfide impegnative, l’UNICEF e i suoi partner rimangono impegnati sul campo a fornire assistenza sanitaria di emergenza, supporto psicosociale, istruzione e servizi essenziali a coloro che hanno maggiormente bisogno di aiuto. Nel 2024, l’appello umanitario dell’UNICEF di 633,6 milioni di dollari per i bambini nel paese e coloro che vivono come rifugiati nei paesi vicini rimane sotto finanziato del 30%.

L’UNICEF continua a chiedere che il diritto umanitario internazionale venga rispettato proteggendo i bambini e le infrastrutture fondamentali per la loro sopravvivenza. La priorità deve essere la fine immediata dell’uso di armi esplosive nelle aree popolate e di tutte le gravi violazioni contro i bambini. Insieme ai suoi partner, l’UNICEF è impegnato a sostenere le risposte immediate che salvano la vita, gettando al contempo le basi per la ripresa e la resilienza a lungo termine.