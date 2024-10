UNICEF * SUDAN: «EPIDEMIA, TRASPORTATI 1,4 MILIONI DI DOSI DI VACCINI PER COMBATTERE IL COLERA»

07.07 - lunedì 7 ottobre 2024

UNICEF/Sudan: trasportati 1,4 milioni di dosi di vaccini per combattere il colera. Da luglio stati segnalati oltre 18.000 casi di colera e circa 550 decessi in 10 stati del Paese. Si stima che 3,1 milioni di persone, tra cui 500.000 bambini sotto i cinque anni, siano a rischio di colera tra luglio e dicembre 2024. Si stima che 3,4 milioni di bambini sotto i cinque anni siano ad alto rischio di malattie epidemiche. Oltre al colera, focolai concomitanti di altre malattie – come dengue, malaria e morbillo – stanno prendendo piede in almeno 12 dei 18 Stati.

Un aereo noleggiato dall’UNICEF che trasportava 1,4 milioni di dosi di vaccini orali contro il colera è arrivato ieri a Port Sudan, in Sudan, per rafforzare gli sforzi per proteggere i bambini dall’epidemia di colera che sta colpendo il paese. Dall’inizio dell’attuale epidemia, nel luglio 2024, sono stati segnalati oltre 18.000 casi di colera e circa 550 decessi in 10 stati del Paese.

Il nuovo lotto di vaccini si aggiunge alle 404.000 dosi consegnate dall’UNICEF al Sudan il mese scorso e sarà utilizzato nelle campagne di immunizzazione in corso. Le campagne mirano a vaccinare 1,81 milioni di persone contro il colera negli Stati più colpiti: Gedaref, Kassala e River Nile.

Oltre al colera, focolai concomitanti di altre malattie – come dengue, malaria e morbillo – stanno prendendo piede in almeno 12 dei 18 Stati del Sudan. All’inizio di questa settimana, l’UNICEF ha consegnato al Paese quasi 190.000 dosi di vaccini antimalarici per aiutare a proteggere i bambini dalla malaria.

“Arrivando sulla scia di guerre, sfollamenti e carestie, l’impatto di queste epidemie potrebbe essere catastrofico per i bambini”, ha dichiarato Sheldon Yett, Rappresentante dell’UNICEF in Sudan. “La consegna dei vaccini alle autorità sanitarie in Sudan e nelle braccia delle comunità più a rischio è essenziale per fermare la diffusione di queste malattie mortali”.

Le continue epidemie stanno portando il già fragile sistema sanitario del Sudan a un punto di rottura e aggravano le debolezze delle infrastrutture igienico-sanitarie. L’accesso limitato all’acqua sicura e a servizi igienici adeguati, soprattutto nei siti di sfollamento e nei campi sovraffollati, aumenta il rischio di trasmissione. I bambini che non sono mai stati vaccinati e quelli che soffrono di malnutrizione sono particolarmente a rischio.

“Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile per aumentare la nostra risposta, fermare l’epidemia di colera e altre malattie e proteggere i bambini più vulnerabili”, ha dichiarato Yett. Per intensificare gli sforzi volti a prevenire la carestia e le epidemie nei prossimi sei mesi, l’UNICEF ha lanciato un appello per 40 milioni di dollari per fornire assistenza nelle aree colpite.

Il Sudan è alle prese con molteplici epidemie, tra cui colera, malaria, febbre dengue, morbillo e rosolia. Si stima che 3,4 milioni di bambini sotto i cinque anni siano ad alto rischio di malattie epidemiche.

Si stima che 3,1 milioni di persone, tra cui 500.000 bambini sotto i cinque anni, siano a rischio di colera tra luglio e dicembre 2024.

La copertura vaccinale nazionale in Sudan è crollata dall’85% prima della guerra a circa il 50%. Nelle zone di conflitto attivo i tassi sono in media del 30%. Secondo le stime, più di 700.000 bambini in Sudan non hanno ricevuto alcun tipo di vaccinazione. La fornitura di vaccini e le attività di immunizzazione di routine sono state ostacolate da problemi di sicurezza e dalla mancanza di accesso.

Più del 70% degli ospedali nelle aree colpite dal conflitto non sono operativi e gli operatori in prima linea, compresi infermieri e medici, non vengono pagati da mesi.