UNICEF * SUDAN: «640 MILA BAMBINI SOTTO I 5 ANNI A RISCHIO PER LA DIFFUSIONE DEL COLERA, NEL DARFUR SETTENTRIONALE»

Da quando è stato rilevato il primo caso il 21 giugno 2025, a Tawila, nello Stato del Darfur settentrionale, sono stati segnalati oltre 1.180 casi di colera, di cui circa 300 tra i bambini, e almeno 20 decessi. Si tratta di un rapido

aumento dei casi nella città, che da aprile di quest’anno ha accolto oltre 500.000 sfollati interni in fuga dal violento conflitto.

Nei cinque Stati del Darfur, al 30 luglio il numero totale di casi di colera registrati sono stati quasi 2.140, con almeno 80 decessi.

Il conflitto nel Darfur settentrionale si è intensificato dall’aprile di quest’anno e, oltre al colera,

la vita di più di 640.000 bambini sotto i cinque anni è esposta a un rischio elevato di violenza, malattie e fame. Centinaia di migliaia di persone sono state costrette a fuggire a Tawila, a circa 70 chilometri dalla capitale dello Stato, Al Fasher, dove

continuano i combattimenti. Coloro che arrivano a Tawila continuano ad affrontare condizioni pericolose, con cibo limitato, acqua potabile insufficiente e riparo limitati e la crescente minaccia di malattie.

Nel Darfur settentrionale, gli ospedali sono stati bombardati e le strutture sanitarie nelle zone vicine ai combattimenti e nei dintorni sono state costrette a chiudere. L’accesso estremamente limitato all’assistenza sanitaria, unito alla carenza di

acqua potabile e alle cattive condizioni igienico-sanitarie, aumenta il rischio di diffusione del colera e di altre malattie mortali, soprattutto nei campi profughi sovraffollati.

Recenti valutazioni mostrano che il numero di bambini che soffrono di malnutrizione acuta grave nel Darfur settentrionale è raddoppiato nell’ultimo anno.

In combinazione con il colera, questo crea una situazione letale: i bambini il cui corpo è indebolito dalla fame sono molto più esposti al rischio di contrarre il colera e di morire a causa di esso. Senza un accesso immediato e sicuro a servizi nutrizionali,

sanitari e idrici salvavita, il rischio di morti infantili evitabili continuerà ad aumentare.

Le forniture salvavita, compresi i vaccini e gli alimenti terapeutici pronti all’uso, sono state in gran parte esaurite e gli sforzi per rifornirle sono sempre più difficili, poiché

l’accesso umanitario è quasi completamente interrotto e i convogli di aiuti vengono saccheggiati o attaccati. I continui ostacoli burocratici alla fornitura di beni e servizi hanno aggravato la gravità della situazione.

“Nonostante sia prevenibile e facilmente curabile, il colera sta devastando Tawila e altre zone del Darfur, minacciando la vita dei bambini, soprattutto i più piccoli e vulnerabili”, ha dichiarato Sheldon Yett, rappresentante dell’UNICEF per il Sudan. “Stiamo lavorando instancabilmente con i nostri partner sul campo per fare tutto il possibile per frenare la diffusione e salvare vite umane, ma la violenza incessante sta aumentando i bisogni più rapidamente di quanto riusciamo a soddisfarli. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere un accesso sicuro e senza ostacoli per invertire urgentemente la tendenza e raggiungere questi bambini bisognosi. Non possono aspettare un giorno di più”.

L’UNICEF sta lavorando per affrontare l’epidemia su tutti i fronti, fornendo interventi salvavita in materia di salute, acqua, servizi igienico-sanitari e igiene (WASH) e coinvolgimento della comunità. Nella località di Tawila sono state distribuite

bustine di sali per la reidratazione orale (ORS) e quasi 30.000 persone hanno ora accesso quotidiano ad acqua potabile sicura e clorata, grazie al trasporto di acqua con autocisterne sostenuto dall’UNICEF, al ripristino dei pozzi e all’installazione di sistemi

di stoccaggio dell’acqua. I prodotti per l’igiene hanno raggiunto 150.000 persone a Daba Naira, mentre le pastiglie di cloro aiutano le famiglie a trattare l’acqua a casa.

Per frenare la diffusione e sostenere la ripresa, l’UNICEF si sta preparando a fornire oltre 1,4 milioni di dosi di vaccino orale contro il colera e sta collaborando con i partner per potenziare i centri di cura del colera. Le forniture comprendono

kit per il colera, sapone, teli di plastica e lastre per latrine. Le attività di sensibilizzazione della comunità, attraverso i social media e i dialoghi di persona, stanno aumentando la consapevolezza sulla prevenzione e il trattamento precoce. L’UNICEF ha

anche coordinato la creazione di un pronto soccorso per il colera, che ora funge da centro per le riunioni bisettimanali dei partner. Sul campo, gli esperti tecnici dell’UNICEF stanno sostenendo la gestione dei casi locali, la sorveglianza, la prevenzione

delle infezioni e la formazione dei volontari sanitari della comunità.

L’UNICEF continua a esortare il governo e tutte le altre parti interessate a facilitare con urgenza un accesso sostenibile, senza ostacoli e sicuro ai bambini di Tawila e di tutti gli Stati del Darfur, al fine di prevenire la perdita di giovani vite umane.