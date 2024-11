UNICEF PALESTINA * NORD GAZA: «VACCINO ANTIPOLIO, 58 MILA BAMBINI HANNO RICEVUTO IERI UNA SECONDA DOSE »

17.48 - domenica 3 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UNICEF/nord Gaza: vaccinati oltre 58 mila bambini contro la polio. Tratto da X UNICEF Palestina. In mezzo a sfide operative e di sicurezza senza precedenti, oltre 58.600 bambini ieri hanno ricevuto una seconda dose di vaccino antipolio nel nord di Gaza. I genitori hanno bisogno di sicurezza per portare i loro bambini fuori per la vaccinazione, così come le squadre di vaccinazione per fare il loro lavoro. Per Ogni Bambino, Salute.