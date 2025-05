UNICEF * OSTILITÀ INDIA E PAKISTAN: «NECESSARIO PROTEGGERE I BAMBINI, È IL MOMENTO DI FARE UN PASSO INDIETRO DAL BARATRO»

20.03 - sabato 10 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

UNICEF sulle recenti ostilità tra India e Pakistan.“L’UNICEF è profondamente preoccupato per le notizie di bambini uccisi e feriti durante le recenti ostilità in India e Pakistan. L’UNICEF fa appello a entrambi i Paesi affinché proteggano i bambini in linea con i loro impegni comuni nei confronti della Convenzione sui diritti dell’infanzia.

Inoltre, molte scuole, che dovrebbero essere luoghi sicuri, sono state chiuse, interrompendo l’apprendimento dei bambini. Dobbiamo tutti unirci per proteggere i bambini dai conflitti e dalle crisi. Come ha esortato questa settimana il Segretario generale delle Nazioni Unite, ‘è il momento di usare la massima moderazione e di fare un passo indietro dal baratro’ ”.