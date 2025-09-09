UNICEF * ISTRUZIONE E GUERRA: «IN 20 ANNI 14 MILA ATTACCHI CONTRO LE SCUOLE, NELLE ZONE DI CONFLITTO»

16.39 - martedì 9 settembre 2025



Oggi, nella Giornata internazionale per la protezione dell’istruzione dagli attacchi

Unicef/istruzione: in 20 anni verificati oltre 14.000 attacchi contro le scuole nelle zone di conflitto.

In 20 anni, le Nazioni Unite hanno verificato oltre 14.000 attacchi contro le scuole nelle zone di conflitto. Si tratta di quasi 2 attacchi al giorno per due decenni. L’anno scorso gli attacchi contro le scuole sono aumentati del 44% rispetto al 2023.

A Gaza, oltre il 95% delle scuole risultano essere distrutte o danneggiate. Ad Haiti, a luglio 2025 oltre 1600 scuole sono rimaste chiuse. In Sudan, a causa della guerra, oltre l’80% dei bambini sono fuori dalla scuola. In Ucraina, dal 2022, più di 1.700 scuole sono state danneggiate o distrutte, privando i bambini del loro diritto a un’istruzione sicura.

Gli attacchi alle scuole sono una grave violazione dei diritti dei bambini. Dobbiamo proteggere i bambini e il loro diritto all’istruzione in sicurezza.