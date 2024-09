UNICEF/ *GAZA: «INIZIATA LA PRIMA FASE DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTIPOLIO, PER PROTEGGERE I BAMBINI»

14.02 - domenica 1 settembre 2024

UNICEF/Gaza: iniziata prima fase della campagna di vaccinazione antipolio. Tratto da X dell’Ufficio UNICEF Regionale per Medio Oriente e Nord Africa.

La prima fase della campagna di vaccinazione d’emergenza contro la polio è iniziata ufficialmente oggi a Gaza. Per prevenire la diffusione della polio, l’UNICEF, l’OMS, l’UNRWA e i partner intendono vaccinare oltre 600.000 bambini con due cicli di vaccino.

Il rispetto delle pause umanitarie specifiche per ogni area è essenziale per il successo di questa campagna e per proteggere i bambini.