UNICEF * COP29: «INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SECONDO FATTORE DI RISCHIO DI MORTE PER I BAMBINI SOTTO I 5 ANNI»

Crisi clima, UNICEF alla COP29: mettere i bambini al centro dell’azione climatica. In apertura della COP29, sono drammatici i dati UNICEF sulla crisi climatica: circa 1 miliardo di bambini – quasi la metà dei 2,2 miliardi di bambini nel mondo – vive in 1 dei 33 paesi classificati come a “rischio estremamente elevato” per i cambiamenti climatici; oltre 420.000 bambini attualmente sono colpiti dalla siccità record nella regione amazzonica;

1 bambino su 5 – ovvero 466 milioni – vive in aree che registrano almeno il doppio dei giorni di caldo estremo ogni anno rispetto a soli sessant’anni fa; il caldo estremo sta portando a un aumento delle nascite premature e della natimortalità, con una probabilità che aumenta del 5% per ogni aumento di 1°C della temperatura;

l’inquinamento atmosferico è oggi il secondo fattore di rischio di morte a livello globale per i bambini sotto i 5 anni, dopo la malnutrizione; alcuni studi dimostrano che in Bangladesh, negli anni in cui le ondate di calore durano più di 30 giorni, il rischio di matrimonio precoce raddoppia per le ragazze di 11-14 anni rispetto agli anni in cui non ci sono ondate di calore.

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 29) si aprirà oggi fino al 22 novembre 2024 a Baku, in Azerbaigian. Il Vertice COP29 vedrà riunite le Parti dell’Accordo di Parigi, mentre le crisi climatiche continuano a devastare la vita e il benessere dei bambini in tutto il mondo. Nel mondo, gli shock climatici stanno colpendo la salute e lo sviluppo dei bambini, la loro sicurezza e il loro accesso ai servizi essenziali. Il mondo semplicemente non sta facendo abbastanza per proteggere i bambini.

L’UNICEF si impegnerà alla COP29 per garantire che i bisogni, i diritti e le prospettive dei bambini siano inclusi nelle politiche, nelle azioni e negli investimenti sul clima a tutti i livelli. “I bambini hanno vissuto un altro anno di caldo record, inondazioni devastanti, siccità e uragani pericolosi per la vita.

Sono i meno responsabili di queste crisi, eppure ne portano il peso maggiore”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice generale dell’UNICEF. “Alla COP29 e attraverso i Contributi determinati a livello nazionale, i Governi devono dare priorità ai diritti dei bambini. I bambini devono essere inclusi nelle soluzioni e i leader globali devono rendere l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’acqua e i servizi igienici – sistemi su cui i bambini fanno affidamento – più resistenti agli impatti dei cambiamenti climatici. È il momento di agire”.

Il tema- Le parti dell’Accordo di Parigi hanno convenuto che nell’intraprendere azioni per il clima, devono rispettare, promuovere e tenere in considerazione i diritti dei bambini e l’equità intergenerazionale. Anche il Commento generale 26 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia afferma che gli Stati membri devono agire per sostenere il diritto dei bambini a un ambiente pulito, sano e sostenibile.

Sebbene alla COP28 siano stati compiuti dei progressi a favore dei bambini – tra cui l’istituzionalizzazione della Presidenza Youth Climate Champion e l’accordo di tenere un dialogo tra esperti su bambini e cambiamenti climatici alla Conferenza sul clima SB60 di Bonn nel giugno 2024 – non si sono ancora tradotti in iniziative o investimenti significativi per una politica climatica sensibile ai bambini. Ad esempio:

L’anno prossimo le Parti presenteranno i loro piani climatici aggiornati: Contributi determinati a livello nazionale (NDC 3.0). Tuttavia, meno della metà dei piani attuali sono attenti alle necessità dei bambini o dei giovani e solo il 3% è stato sviluppato attraverso processi partecipativi che hanno coinvolto i bambini.

Solo il 2,4% dei finanziamenti per il clima può essere classificato come sensibile alle necessità dei bambini e su 591 progetti approvati in un periodo di 17 anni, dal 2006 al 2023, solo uno si è concentrato sull’istruzione come obiettivo principale.

L’UNICEF chiede ai leader di:

1. Garantire che la Decisione principale della COP29* risponda all’impatto unico e sproporzionato dei cambiamenti climatici sui bambini.

· La Decisione principale della COP29 deve portare avanti le raccomandazioni del dialogo tra esperti su bambini e cambiamenti climatici, compresa la risposta ai bisogni dei bambini nelle politiche nazionali, nei finanziamenti e nel lavoro dell’UNFCCC.

· Le Parti devono indicare un percorso chiaro per valutare e sostenere i diritti e i bisogni dei bambini all’interno e prima del secondo Global Stocktake.

2. Garantire un drastico aumento dei finanziamenti per il clima a favore dei bambini.

· Il Nuovo Obiettivo Collettivo Quantificato sui Finanziamenti per il Clima (NCQG) – il nuovo obiettivo che sostituirà l’obiettivo dei 100 miliardi di dollari – deve essere guidato dai diritti dell’infanzia, aumentando i finanziamenti per il clima in base a necessità di genere e di età e promuovendo nuovi e ulteriori finanziamenti per il clima, compresi i finanziamenti per l’adattamento e le perdite e i danni.

· Le Parti devono garantire che i finanziamenti per il clima rispondano alle specifiche vulnerabilità dei bambini, anche attraverso la creazione di finestre di finanziamento dedicate al clima e il monitoraggio dei finanziamenti per il clima orientati verso i bambini, come raccomandato dal dialogo tra esperti su bambini e cambiamenti climatici. .

3. Garantire che tutti i nuovi NDC 3.0 siano attenti ai bisogni dei bambini e rispondano all’impatto sproporzionato dei cambiamenti climatici sui bambini. Per raggiungere questo obiettivo, devono:

· Contenere impegni adeguati di riduzione delle emissioni e di mitigazione per mantenere l’obiettivo di 1,5°C.

· Rafforzare i servizi sociali essenziali per l’infanzia, come la salute, l’istruzione e i sistemi alimentari, per renderli più ecosostenibili e resistenti alle calamità.

· Essere inclusivi con i bambini, dei giovani e i loro diritti.

4. Dare maggiori opportunità a bambini e giovani per essere presenti e partecipare in modo significativo al processo decisionale sul clima.

· I bambini e i giovani devono essere inclusi nelle delegazioni nazionali e nei team di negoziazione alla COP29.

Eventi UNICEF alla COP29: aperti ai media in presenza: Firma della Dichiarazione sui bambini, i giovani e l’azione per il clima, ospitata dalla Presidenza dell’Azerbaigian della COP29. Quando: Lunedi 11 novembre. Cosa: Il Presidente della COP29 firmerà la Dichiarazione UNICEF sui Bambini, i Giovani e le Azioni per il Clima, con l’Azerbaigian che è diventato il 53° paese a manifestare il proprio sostegno all’azione per il clima orientata verso i bambini.

Per il loro mondo, per il nostro mondo: portare i bambini e i giovani al centro dell’azione per il clima. Quando: martedì, 12 novembre. Cosa: L’UNICEF e il Fondo Verde per il Clima festeggeranno il nuovo accreditamento dell’UNICEF e discuteranno le strategie per colmare le lacune dei finanziamenti per il clima con un obiettivo incentrato sull’infanzia.

Colmare il divario di finanziamento del clima per i bambini. Quando: sabato 16 novembre. Cosa: La Presidenza della COP29 e l’UNICEF ospiteranno una conversazione intergenerazionale su come tutte le parti possono lavorare insieme per colmare il divario dei finanziamenti per il clima a favore dei bambini.

Inoltre, gli esperti dell’UNICEF interverranno a diversi eventi dei partner durante la COP29, evidenziando gli impatti dei cambiamenti climatici sui bambini e le azioni necessarie.