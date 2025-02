UNICEF * CONFLITTO IN UCRANIA: «IL NUMERO DI VITTIME TRA I BAMBINI NEL 2024 È AUMENTATO DEL 57%, RISPETTO AL 2023»

12.05 - lunedì 24 febbraio 2025

Tre ANNI dall’intensificarsi del conflitto in UCRANIA.

– 1 bambino su 5 ha perso un familiare o un amico dall’escalation della guerra tre anni fa;

– Il numero di vittime tra i bambini nel 2024 è aumentato del 57% rispetto al 2023;

– In media, almeno 16 bambini sono stati uccisi o feriti in Ucraina ogni settimana dall’inizio della guerra;

– Più di 2.520 bambini sono stati uccisi o feriti dal febbraio 2022: 669 sono stati uccisi e 1.854 feriti . Il numero reale è probabilmente molto più alto, poiché queste cifre tengono conto solo dei decessi accertati dalle Nazioni Unite.

– Il tasso di natalità dell’Ucraina è diminuito del 35% dal 2021 e circa un terzo dei bambini hanno lasciato il paese negli ultimi 3 anni;

– Ogni bambino/a di 3 anni non ha conosciuto altro che la guerra, con impatti potenzialmente per la vita sul loro benessere e sviluppo. Anche i bambini rifugiati sotto i 3 anni non hanno conosciuto altro che sfollamento, in molti casi, separati dai loro padri.

– L’Ucraina è diventato uno dei paesi maggiormente contaminato da mine al mondo con ordigni inesplosi che coprono circa il 30% del paese.

PERSONE RIFUGIATE E SFOLLATE

– Circa 3,7 milioni di persone sono ancora sfollate interne e 6,86 milioni sono fuori dal paese, principalmente in Europa (6,3 milioni);

– Più di 5,1 milioni di bambini sono fuggiti dalle proprie case.

ISTRUZIONE

– Più di 1.600 scuole e circa 786 strutture sanitarie sono state danneggiate o distrutte negli ultimi 3 anni;

– Si stima che il 40% dei bambini in età prescolare non sta accedendo all’istruzione per la prima infanzia;

– La maggior parte delle scuole vicino alle aree di prima linea rimane chiusa, quasi il 40% dei bambini studia solo online o attraverso un misto di lezioni di persona e a distanza, con una perdita media di apprendimento di due anni in lettura e di un anno in matematica.

SALUTE MENTALE

– Quasi un terzo degli adolescenti riferisce di sentirsi così triste o senza speranza da non poter svolgere le proprie attività abituali. Questi sentimenti sono molto più comuni tra le ragazze.

LA RISPOSTA DELL’UNICEF

In Ucraina, l’UNICEF lavora a fianco del Governo e dei partner per rispondere ai bisogni specifici dei bambini più vulnerabili, gettando al contempo le basi per uno sviluppo a lungo termine. La risposta ai bisogni umanitari urgenti dei bambini comprende la garanzia di accesso all’acqua potabile, l’assistenza in denaro, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la salute mentale e il sostegno psicosociale.

Nei Paesi che ospitano rifugiati, l’UNICEF integra gli sforzi nazionali, rispondendo ai bisogni umanitari persistenti di coloro che sono sfollati da lungo tempo e promuovendo al contempo una transizione sostenibile verso i sistemi nazionali. Ciò include programmi incentrati sulla fornitura di istruzione, assistenza sanitaria e protezione di qualità ai bambini ucraini e a quelli emarginati delle comunità ospitanti.

I DATI DELLA RISPOSTA UNICEF E DEI PARTNER IN UCRAINA NEL 2024

• 9,8 milioni di persone, tra cui 2,5 milioni di bambini, hanno ricevuto assistenza umanitaria;

• 240.000 persone hanno ricevuto assistenza umanitaria in denaro per i loro bisogni essenziali;

• Più di 480.000 bambini hanno avuto un migliore accesso all’istruzione formale e non formale (compreso l’apprendimento della prima infanzia);

• Quasi 760.000 bambini, caregivers e operatori in prima linea hanno avuto accesso a servizi di salute mentale e di sostegno psicosociale;

• 5,8 milioni di persone hanno avuto un migliore accesso all’acqua potabile per le esigenze domestiche e per il consumo;

• Oltre 1,2 milioni di bambini e donne hanno avuto accesso all’assistenza sanitaria di base nelle strutture sostenute dall’UNICEF e attraverso le squadre mobili;

• Oltre 1,2 milioni di bambini, giovani e caregivers hanno partecipato a corsi di formazione sui rischi degli ordigni esplosivi e sulle pratiche di prevenzione.

I DATI DELLA RISPOSTA UNICEF E DEI PARTNER NEI PAESI CHE OSPITANO RIFUGIATI NEL 2024

• Raggiunti oltre 530.000 bambini con l’assistenza dell’UNICEF.

• Oltre 3.800 famiglie hanno ricevuto trasferimenti di denaro umanitari.

• Più di 485.200 bambini hanno ricevuto sostegno per accedere all’istruzione formale e non formale (compreso l’apprendimento della prima infanzia).

• Più di 360.800 bambini e caregiver hanno avuto accesso a servizi di salute mentale e di supporto psicosociale (MHPSS)

• Oltre 13.200 persone hanno ricevuto aiuti essenziali per servizi igienici e sanitari (WASH).

• Oltre 43.500 donne e bambini hanno avuto accesso all’assistenza sanitaria