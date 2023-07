UNIAMOCI TRENTINO * JULIAN ASSANGE: « MERCOLEDÌ 19/7 CONSEGNEREMO IN COMUNE A TRENTO 700 FIRME, RACCOLTE PER LA CITTADINANZA ONORARIA »

17.06 - giovedì 13 luglio 2023

MERCOLEDI’ 19 LUGLIO H 17:30 VIA BELENZANI

consegneremo le circa 700 firme raccolte in 3 mesi per richiedere al Comune di concedere la cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange, ancora incarcerato in Inghilterra e a rischio estradizione negli Stati Uniti per aver rivelato crimini di guerra USA in Afghanistan e Iraq.

Ci troveremo davanti al Comune alle 17:30 con un piccolo presidio nel quale chiederemo che la proposta possa essere portata e votata in Consiglio Comunale la sera stessa.

A sottoscrivere la nostra petizione sono stati anche giornalisti e personalità del mondo culturale quali

GIORGIO BIANCHI

ANGELA CAMUSO

PAOLA CECCANTONI

FULVIO GRIMALDI

ENRICA PERUCCHIETTI

RAFFAELLA REGOLI

MARCO RIZZO

FRANCESCO TOSCANO

FRANCO FRACASSI

MICHELANGELO TAGLIAFERRI

CARLO FRECCERO

A riceverci, per il comune, ci sarà il dr. Agostini. Non possiamo non sottolineare la mancanza di confronto col sig. Sindaco Franco Ianeselli, al quale avevamo chiesto di poter consegnare il plico con le sottoscrizioni.

Speriamo che, come giornalisti, abbiate a cuore come noi la causa della libertà di stampa e Vi chiediamo di informare la cittadinanza dell’iniziativa invitandola a partecipare al presidio per sostenere la causa di Assange.

UniAMOci Trentino