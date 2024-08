“UNIAMOCI TRENTINO” / “CUB TRENTO” * SCUOLA TRENTINO: TONDINI E CASAGRANDA, «DAL SITO “VIVOSCUOLA”SONO “SCOMPARSI” POSTI DI LAVORO DISPONIBILI»

10.04 - sabato 24 agosto 2024

L’Associazione Uniamoci Trentino APS e la Confederazione Unitaria di Base denunciano con forza quanto appreso nelle scorse ore e che investe il personale A.T.A. e Assistente Educatore delle scuole di primo e secondo grado della Provincia Autonoma di Trento.

Nella serata del 20/08/2024 è stato pubblicato su Vivoscuola, canale di riferimento per il personale a tempo determinato per il monitoraggio delle indicazioni che vengono sempre fornite in questo periodo dell’anno, l’elenco aggiornato con i posti disponibili per la chiamata unica 2024/25, dal quale sono “scomparsi” moltissimi posti di lavoro disponibili e ne sono comparsi alcuni con la dicitura “dotazione Pnrr”.

Oltre a segnalare, naturalmente, il ritardo mostruoso con il quale è avvenuta detta pubblicazione, ovvero a poche ore dall’apertura della chiamata unica, abbiamo posto i seguenti quesiti, per ora senza ricevere alcuna risposta , al servizio reclutamento della Pat, all’ assessore Gerosa, al Presidente Fugatti e al dipartimento istruzione (ai quali si è richiesto nei limiti di tempo imposti dalla legge risposta per iscritto):

– Perché la decisione di consentire continuità al solo personale che ha seguito i progetti pnrr, con “diritto” su segnalazione dei dirigenti scolastici alla riconferma per uno o due anni lavorativi, indipendentemente dal posto occupato in graduatoria, è stata presa con la modifica alla LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 agosto 2006, n. 5 (vedasi art. 95 comma 2 quater) ad inizio agosto ben dopo la chiusura dei bandi e dei progetti stessi?

– Perché non è stata data adeguata comunicazione a tutto il personale A.T.A. e Assistente Educatore di detta possibilità al momento dell’apertura del bando per i progetti Pnrr?

– La graduatoria di riferimento è in vigore oppure esiste qualche figura che può arbitrariamente scegliere se chi occupa il 1000mo posto in elenco o è addirittura fuori graduatoria con mad, possa essere riconfermato a scapito di chi occupa posti precedenti?

– Come mai non è stato pubblicato l’elenco nominale delle riconferme già avvenute alla data odierna in modo da poter permettere a tutti gli aspiranti di effettuare una scelta oculata con la chiamata unica?

Tali domande nascono dalla grande confusione generata dal quadro pubblicato nella serata del 20/08/2024, dove addirittura alcune scuole disponibili nella pubblicazione del 14 agosto scorso sono scomparse (es. liceo Galilei, I.C. Trento 6, ecc.).

Le scriventi organizzazioni hanno chiesto senza successo l’immediata sospensione dell’apertura del sistema di chiamata unica

fino all’incontro con l’assessorato all’istruzione e all’invio a tutti gli istituti delle delucidazioni sopra richieste, essendo venuto meno il principio di buona amministrazione, quello di trasparenza e di mancato rispetto della graduatoria vigente.

In particolare si è sottolineta la mancata pubblicazione della circolare nr. 620424 dd 09/08/2024 sul sito vivoscuola.it, condizione imprescindibile di giusta e trasparente comunicazione per tutte le persone presenti nella graduatoria interessata.

Si attende l’incontro con l’assessorato all’ istruzione, quando ci degnerà di una risposta, e si comunica la volontà di procedere fino all’annullamento di dette “riserve” pnrr dal momento che non sono state rispettate le graduatorie e, per inciso, le scuole sono istituzioni e non progettifici dove introitare la qualunque per dimostrare lo stanziamento di fondi all’ istruzione che, quando va bene, finiscono per obbligare all’ acquisto di maxi schermi, a discapito degli interventi davvero necessari.

Laura Tondini -UniAMOci Trentino APS

Ezio Casagranda – Cub Trento