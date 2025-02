UNCEM – UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI * CHIUSURE SPORTELLI BANCHE: «È UNO SCANDALO, ABI DIA RISPOSTE AI TERRITORI»

11.21 - sabato 8 febbraio 2025

Le banche che chiudono prendono in giro comunità, territori, Comuni. Uno scandalo che Uncem con i Sindacati denuncia da almeno dieci anni. L’abbandono delle banche che se ne vanno fregandosene dei clienti, in nome di una finanziarizzazione del sistema, della speculazione e del presunto home banking che ci salva, o di qualche chat bot per rispondere a tutto, richiede una mobilitazione. La chiusura degli sportelli nei piccoli Comuni è un fatto non tralasciabile per le agende politiche. Serve uno scatto. Chiudere in città è ben diverso da un piccolo Comune. Siamo pronti a tornare in piazza, come fatto a Monticello d’Alba e a Bobbio Pellice.

Le banche che chiudono sono scandalo per un paese che è policentrico e per paesi non accettano prese in giro con smobilitazioni in nome di risparmi che fanno solo bene agli ingenti utili ed ‘extraprofitti’ di banche multinazionali. Si salvano le BCC che in passato vennero portate in unici grandi gruppi provando di fatto a smontarle, a unirle per frammentarle. Si salva Poste Italiane che in nome di una legge, la 158/2017 è sui piccoli Comuni e lotta con noi. Scenderemo ancora in piazza. I profitti dei banchieri sono a danno dei Comuni e delle comunità che resistono sui territori.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.