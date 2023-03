UNCEM * IDROELETTRICO: PRESIDENTE BUSSONE, « LE COMUNITÀ LOCALI NON POSSONO ESSERE SPETTATRICI DI FRONTE A MULTIUTILITIES CHE UTILIZZANO IL BENE »

07.23 - giovedì 23 marzo 2023

“Produzione idroelettrica e produzione di acqua potabile, grazie a invasi e dighe, vanno di pari passo. Ma le comunità locali non possono essere spettatrici, di fronte a multiutilities che utilizzano il bene. Canoni e sovracanoni idrici, ovvero le compensazioni monetarie, devono essere per i territori e per le comunità montane non solo quale compensazione o risarcimento, bensì opportunità di sviluppo per territori fragili e dove si origina e si custodisce il bene acqua. Lo mettiamo a disposizione di tutti. Occorre garantire che quei sovracanoni vadano ai Comuni insieme, a Comunità montane e Unioni montane di Comuni presenti in Italia, togliendo di mezzo agenzie e altri soggetti parapubblici, per garantire grazie alle Istituzioni democratiche, migliori servizi e sviluppo. Siamo certi che il legislatore nazionale saprà definire un percorso virtuoso anche in vista del rinnovo delle concessioni di dighe e invasi. Serve un percorso che valorizzi il territorio, a partire dalle risorse naturali esistenti”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, in occasione della Giornata dell’Acqua.