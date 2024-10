UNCEM * BANCHE E TERRITORI: «LA COOPERAZIONE È FONDAMENTALE, SE LE GRANDI SE NE VANNO PEGGIORANO L’ECONOMIA»

07.31 - sabato 12 ottobre 2024

Non è vero che l’economia che peggiora sui territori montani, con lo spopolamento e la desertificazione commerciale e imprenditoriale, fa scappare le banche dai piccoli Comuni. Che chiudono. Le banche ne vanno sì, ma la crisi economica non è la causa, bensì conseguenza della loro dipartita.

“Uncem ha analizzato una serie di studi microeconomici internazionali su questo tema. Le grandi banche vanno via, le banche di credito cooperativo continuano a scoprire i territori. Il punto vero è un patto che tocchi tutte. Da impostare con ABI – come ha chiesto l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, aprendo un percorso nazionale, da avviare in tutte le Regioni italiane – per generare nuove economie sui territori. Le banche devono esserne parte e non complicare, chiudendo, il quadro economico e sociale”, conferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

In sintesi. Esiste una ricca letteratura empirica sul nesso tra banche locali (e in particolare banche cooperative) e sviluppo locale in Italia. La grande maggioranza degli studi econometrici sul tema trova una relazione significativamente positiva tra la presenza di banche locali e la crescita economica (Barra, 2014; Caporale et al., 2014; Cosci and Mattesini, 1997; Ferri and Mattesini, 1997; Moretti, 2014; Usai and Vannini, 2005; Vaona, 2008; Vaona and Patuelli, 2008). In particolare, esistono vari studi che mettono in luce il nesso positivo, al livello provinciale, tra presenza di BCC e sviluppo locale (Caporale et al., 2014; Ferri and Mattesini, 1997; Usai and Vannini, 2005). L’unico studio che analizza l’impatto della presenza delle BCC al livello comunale è quello, recente, di Coccorese e Shaffer (2021), che mostra come, appunto, tale presenza abbia effetti positivi su reddito, occupazione e crescita economica.

Non solo: altri studi recenti mostrano come la diversità bancaria, rappresentata dalla presenza di banche di credito cooperativo nei mercati bancari locali, abbia effetti positivi sulla stabilità economica e la solidità finanziaria delle imprese, particolarmente in contesti di crisi finanziaria (Pisicoli, 2022 & 2023); e favorisca la nascita di nuove imprese (Errico et al., 2024).

In generale, quindi, la riduzione della diversità bancaria – che, nei casi estremi, significa la chiusura di tutti gli sportelli bancari in alcuni territori – non può che generare effetti economici negativi non solo per i territori in questione ma, a catena, per l’economia italiana nel suo insieme (Butzbach e Pittiglio, 2024).

“Dunque la nostra mobilitazione, quella dei Sindaci, non solo per ottenere un bancomat – evidenzia Bussone – è volta non a fermare il tempo o a bloccare chi vuole andarsene per effetto di mioipi piani industriali. Facciano come ritengano. Ma Uncem crede che l’economia rinnovata sui territori, una rigenerazione dei piccoli Comuni e delle comunità si faccia se tutti fanno la loro parte, banche comprese, senza sfilarsi dagli impegni, dal ruolo, dalle sinergie con tutti gli attori economici e sociali”.