UNC – UNIONE CONSUMATORI * ACTIONAID: «6 MLN IN POVERTÀ ALIMENTARE, DATI GRAVI E ALLARMANTI COMPLICE L’INFLAZIONE»

Secondo il report di ActionAid, “Fragili equilibri”, nel 2023 quasi 6 milioni di persone hanno vissuto forme di insicurezza alimentare, circa 680.000 in più rispetto all’anno precedente.

“Dati gravi e allarmanti che confermano quando stiamo denunciando da anni. Ossia che, al di là dei numeri ufficiali dell’Istat, secondo cui nel 2023, ultimo dato disponibile, l’8,4% delle famiglie residenti è in povertà assoluta, un record storico, esiste poi un numero ancora più vasto di italiani che non rientra nei parametri ufficiali della povertà assoluta o di quella relativa, ma che fatica lo stesso ad arrivare alla fine del mese ed è costretta a risparmiare sul cibo, riducendo non solo la qualità e la varietà, ma anche la quantità, come abbiamo segnalato da anni analizzando i dati Istat delle vendite alimentari in volume” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ad aggravare la situazione è stata l’inflazione record del 2022 e del 2023, che, se per l’indice generale è stata pari in media, rispettivamente, all’8,1 e al 5,7%, per i prodotti alimentari è stata ben superiore. Dal 2021 al 2024, mentre l’indice generale è salito del 15,4%, i Prodotti alimentari sono rincarati del 23,1%, il 50% in più. Inoltre, analizzando la top ten dei rialzi, troviamo aumenti ben più rilevanti per i prodotti base della nostra alimentazione. In testa l’olio di oliva che ha registrato un balzo dell’89,2%. Medaglia d’argento per lo zucchero, +47,5%.

Al terzo posto il Riso, +44,8%. Appena fuori dal podio un alimento tipico di chi fatica a far quadrare i conti, le Patate con +41,8%. Segue il Burro con +40,5%. Chiude la top ten il Latte conservato con +34,2%. Fuori dalla classifica, ma con incrementi sempre intollerabili e insostenibili, la Pasta (fresca e secca), con +27,6%, le Uova con +24,8%, la Farina +23,4%, il Pane fresco +21,2%, ossia il simbolo del cibo quotidiano” conclude Dona.