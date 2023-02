UILTUCS – TN AA/SÜDTIROL * REPLICA AD ASSESSORE PAT BISESTI: PAVAN, « DALLE SUE PROPOSTE EMERGE IGNORANZA DI QUALI SIANO LE CAUSE DIETRO L’ASSENZA PERSONALE NEI MUSEI »

09.00 - mercoledì 8 febbraio 2023

Oggetto: Comunicato Stampa Coordinamento giovanile OMEGA in risposta alle notizie di stampa relative alle parole dell’ass. Bisesti.

RISPOSTA DEL COORDINAMENTO UNDER 30 “OMEGA” ALLE PAROLE DELL’ASSESSORE BISESTI

Siamo rimasti sconcertati dalle parole pronunciate ieri dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti sui lavoratori museali. Dalle sue proposte emerge la completa ignoranza, o peggio disinteresse, di quali siano le reali cause dietro l’assenza di personale nei musei del Trentino che i lavoratori denunciano da anni in vari scioperi e presidi.

L’idea di rimpiazzare il personale mancante con gli studenti della facoltà di beni culturali è indice di una duplice mancanza di rispetto: verso gli studenti e verso i lavoratori museali. Infatti, gli studenti e le studentesse della nostra provincia non hanno interesse a vedere il proprio percorso accademico appesantito da ore di lavoro probabilmente non retribuito (dalle parole dell’assessore, infatti, non si evince alcuna indicazione in merito) ne devono essere considerati pedine da muovere per risolvere problemi derivanti dalla gestione insensata dei nostri musei.

Questa proposta insulta e sminuisce anche i lavoratori della cultura e la professionalità necessaria allo svolgimento di questa professione.

Auspichiamo un radicale cambio di rotta nella gestione della cultura nel nostro territorio per restituire dignità e riconoscimento a tutti e tutte i lavoratori e le lavoratrici. Il percorso non può prescindere da un confronto serio con le organizzazioni sindacali.

Antonio Trifogli

Portavoce OMEGA